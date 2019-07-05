Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуваженииLenta.ru 16:43

Руководство мадридского «Атлетико» обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую «Барселону» в неуважении. Позиция клуба опубликована на его сайте.
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«Атлетико»: «Барселона» и Гризманн ведут себя отвратительно

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«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении

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«Барселона» и Гризманн относятся к «Атлетико» неуважительно». Жесткое заявление из Мадрида

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«Атлетико» потребовал, чтобы Гризманн приступил к тренировкам с мадридцами

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«Атлетико» взбешен тайными переговорами Гризманна и «Барсы». Похоже, трансфер откладывается

Sports.ru16:42

Жесткое заявление «Атлетико» о ситуации с Гризманном

Спорт-Экспресс13:49

«Выражаем свое отвращение». «Барселона» и «Атлетико» поссорились из-за Гризманна

Sport24.ru16:50
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Происшествия

Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены

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Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала вины

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В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться

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Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено в 22:46
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
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Происшествия

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Происшествия

Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ

Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей.
Обновлено в 19:45
Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено в 22:49
Футбол

Абаев стал самым возрастным игроком в истории «Чертаново»

Пресс-служба клуба объявила о подписании контракта с 37-летним футболистом. Вратарь стал самым возрастным игроком в истории клуба.
Обновлено в 22:15
Экономика

Садоводы предложили запретить импорт фруктов в РФ

Обращение с просьбой запретить импорт фруктов в Россию в III и IV кварталах 2019 г. и в I квартале 2020 г. направили вице-премьеру Алексею Гордееву российские садоводы, сообщил журналистам гендиректор ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов.
Обновлено в 21:13
Общество

Минсельхоз объяснил идею контролировать сбор грибов и ягод

Ранее сообщалось, что Минсельхоз предложил контролировать сбор, переработку и обработку лесных ресурсов, в числе которых — грибы, ягоды, березовый сок, орехи, лекарственные растения и другая продукция.
Обновлено вчера в 02:30
Хоккей

Задоров подписал новый контракт с «Колорадо»

Обновлено в 16:05
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
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Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
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«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
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Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

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В Алеппо наладили производство сайдинг-панелей

Производство сайдинг-панелей запущено в промышленном районе города Алеппо после завершения боевых действий.
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Резо Гигинеишвили публично признался в любви Надежде Оболенцевой

Резо Гигинеишвили впервые открыто признался в искренней любви 35-летней Надежде Оболенцевой, с которой встречается не первый год.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор

В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
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Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

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Показан электрический внедорожник для экстремальных гонок

В 2021 году будет запущена новая серия гонок для электрический внедорожников под названием Extreme E. Новая модель была разработана специально для участия в этих соревнованиях и получила название Odyssey21.
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Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд

Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
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В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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