Руководство мадридского «Атлетико» обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую «Барселону» в неуважении. Позиция клуба опубликована на его сайте.

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении

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