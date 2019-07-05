Футбол
«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуваженииLenta.ru вчера в 16:43
Руководство мадридского «Атлетико» обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую «Барселону» в неуважении. Позиция клуба опубликована на его сайте.
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«Выражаем свое отвращение». «Барселона» и «Атлетико» поссорились из-за Гризманна
Sport24.ruвчера в 16:50
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