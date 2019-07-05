Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуваженииLenta.ru вчера в 16:43

Руководство мадридского «Атлетико» обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую «Барселону» в неуважении. Позиция клуба опубликована на его сайте.
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«Атлетико» отчитал «Барсу» и Гризманна, скандал с Рио-2016, Медведев и Хачанов вылетели с «Уимблдона» и другие новости утра

Sports.ru00:20

«Выражаем свое отвращение». «Барселона» и «Атлетико» поссорились из-за Гризманна

Sport24.ruвчера в 16:50

Жесткое заявление «Атлетико» о ситуации с Гризманном

Спорт-Экспрессвчера в 13:49

«Атлетико» потребовал, чтобы Гризманн приступил к тренировкам с мадридцами

Sport.ruвчера в 14:59

«Атлетико» выступил с жестким заявлением по ситуации с Гризманном

Sportbox.RUвчера в 15:04

«Барселона» и Гризманн относятся к «Атлетико» неуважительно». Жесткое заявление из Мадрида

Матч ТВвчера в 17:24

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении

Чемпионатвчера в 14:41
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
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Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Обновлено вчера в 09:55
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В зоне паводка под водой оказались дома в 103 населенных пунктах Иркутской области.
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Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

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Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Задержан капитан перевернувшегося в Черном море судна

Обновлено вчера в 17:16
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено вчера в 03:10
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Президент России встретился с Папой Римским Франциском в рамках официального визита в Италию.
Обновлено 04 июля в 11:33
Политика

СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке

Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено вчера в 05:31
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Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Семенович «по просьбе мужчин» показала себя в купальнике

Ради поклонников-мужчин Семенович устроила импровизированную пляжную фотосессию.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

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Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Обновлено вчера в 02:25
Армия и оружие

«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе

В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
Обновлено вчера в 03:25
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Во Франции рассказали о преимуществах «Северного потока — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину, считает экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.
Обновлено в 00:29
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Арестованный за госизмену оказался помощником полпреда президента

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«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

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Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
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Супруг Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал развод

На следующий день грядущий развод прокомментировал и супруг Лолиты. 44-летний Дмитрий Иванов высказался о расставании кратко.
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Рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги тюменского Западно-Сибирского коммерческого банка (Запсибкомбанк) по запросу эмитента.
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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в двух девушек за отказ познакомиться на западе Москвы.
Обновлено в 00:33
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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