Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуваженииLenta.ru 16:43

Руководство мадридского «Атлетико» обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую «Барселону» в неуважении. Позиция клуба опубликована на его сайте.
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«Атлетико»: «Барселона» и Гризманн ведут себя отвратительно

Советский спорт16:05

«Выражаем свое отвращение». «Барселона» и «Атлетико» поссорились из-за Гризманна

Sport24.ru16:50

Жесткое заявление «Атлетико» о ситуации с Гризманном

Спорт-Экспресс13:49

«Атлетико» взбешен тайными переговорами Гризманна и «Барсы». Похоже, трансфер откладывается

Sports.ru16:42

«Атлетико» выступил с жестким заявлением по ситуации с Гризманном

Sportbox.RU15:04

«Барселона» и Гризманн относятся к «Атлетико» неуважительно». Жесткое заявление из Мадрида

Матч ТВ17:24

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении

Чемпионат14:41
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Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Политика

В МИД России пообещали погасить долг перед Советом Европы

Россия возместит задолженность Совету Европы за 2017 и 2018 годы после прохождения необходимых процедур.
Обновлено в 14:25
Музыка

Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров

Обновлено в 15:38
Происшествия

Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву

Обновлено в 15:21
Энергетика

«Нафтогаз»: английский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream

"Нафтогаз Украины" проинформировал, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал "Газпром" при получении дивидендов от Nord Stream внести $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:35
Гаджеты

Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone

Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Культура

Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»

Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
Обновлено в 14:37
Общество

В «Москва-Сити» появится смотровая площадка на высоте 400 метров

В небоскребе "Мосинжпроекта" в "Москва-Сити" откроют смотровую площадку на высоте 400 метров, она станет самой высокой в российской столице, рассказал журналистам в пятницу архитектор проекта Сергей Скуратов.
Обновлено в 03:43
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал поджигателей редакций РИА ФАН и НТВ

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении четырех фигурантов дела о поджоге редакций Федерального агентства новостей (ФАН) и НТВ осенью прошлого года.
Обновлено в 13:18
Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 08:17
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности

Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.
Обновлено в 07:40
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Единоборства

Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику

Обновлено в 19:55
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Политика

Зеленский заговорил по-русски, выступая в Донбассе

Обновлено в 08:52
Происшествия

Петербург выплатит семьям погибших моряков по одному миллиону рублей

Обновлено в 11:41
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Финансы

Рынок акций РФ в пятницу снизился в рамках коррекции

Российский фондовый рынок в пятницу снизился по биржевым индексам в рамках коррекции вслед за западными рынками, говорят трейдеры.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Восемь детей заболели сальмонеллезом в детском лагере в Ленобласти

Обновлено в 17:19
Наука

Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах касательно глобальных изменений климата

Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах о глобальных изменениях климата на планете.
Обновлено вчера в 15:56
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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