Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуваженииРБК 14:53

Мадридский клуб обвинил «Барселону» и француза в неуважении к себе. Каталонскому клубу было отказано в отсрочке выкупа нападающего, которая 1 июля 2019 года уменьшилась с €200 млн до €120 млн. При этом «Атлетико» вызвал футболиста в команду для подготовки к новому сезону.
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