Мадридский клуб обвинил «Барселону» и француза в неуважении к себе. Каталонскому клубу было отказано в отсрочке выкупа нападающего, которая 1 июля 2019 года уменьшилась с €200 млн до €120 млн. При этом «Атлетико» вызвал футболиста в команду для подготовки к новому сезону.

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуважении

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Происшествия В Черном море перевернулся катер, есть погибшие В Черном море в результате опрокидывания прогулочного катера в пятницу, 5 июля, погибли двое человек.

Происшествия Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.

Политика В России повысят оклады военнослужащим и полицейским С 1 октября 2019 года повысятся оклады военнослужащих и сотрудников МВД. Соответствующее постановление уже было издано правительством РФ.

Происшествия Пойманного на госизмене помощника полпреда президента арестовали Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев арестован на два месяца.

Общество Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Армия и оружие Танки на улицах Вашингтона: Трамп готовится к войне Например, американские журналисты с удивлением обнаружили на улицах Вашингтона самые настоящие ржавые танки, а представители Пентагона заявили, что внешний вид боевой техники на самом деле не имеет особого значения.

Авто Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой снялась топлес 19-летняя дочь Ларисы Гузеевой приняла участие в откровенной фотосессии — Ольга предстала перед поклонниками обнаженной.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о заморозке судом дивидендов Nord Stream Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.

Политика Путин подарил папе Римскому «Грех» Как пишет ТАСС, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, президент РФ подарил папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» .

Шоу-бизнес Саша Савельева почти перестала спать после рождения сына В ответ артистка подтвердила, что после пополнения в семье они с мужем почти перестали спать, постоянно находятся в каких-то заботах и совсем не имеют свободного времени.

Футбол Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит» Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Общество Саратовский омбудсмен оценила идею запретить телефоны в школах Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области прокомментировала предложение запретить детям приносить в школу телефоны.