Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуваженииРБК вчера в 14:53

Мадридский клуб обвинил «Барселону» и француза в неуважении к себе. Каталонскому клубу было отказано в отсрочке выкупа нападающего, которая 1 июля 2019 года уменьшилась с €200 млн до €120 млн. При этом «Атлетико» вызвал футболиста в команду для подготовки к новому сезону.
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Французский футболист
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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