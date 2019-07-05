Футбол
«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуваженииРБК вчера в 14:53
Мадридский клуб обвинил «Барселону» и француза в неуважении к себе. Каталонскому клубу было отказано в отсрочке выкупа нападающего, которая 1 июля 2019 года уменьшилась с €200 млн до €120 млн. При этом «Атлетико» вызвал футболиста в команду для подготовки к новому сезону.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Выражаем свое отвращение». «Барселона» и «Атлетико» поссорились из-за Гризманна
Sport24.ruвчера в 16:50
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:06, Вашингтон
Авто
Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС
Обновлено вчера в 08:06
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ
Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек
В Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, в зоне подтопления оказались 103 населенных пункта, более 33 тысяч человек.
Обновлено в 01:26
Футбол
«Ювентус» поборется с «Наполи» и «Интером» за Лукаку
Обновлено в 01:51
Политика
Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
Обновлено в 00:00
Экономика
Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» заправок Neste
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть».
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Названы мотивы кассира Хайруллиной, сбежавшей с 20 миллионами рублей
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Французский эксперт рассказал о преимуществах «Северного потока — 2»
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Володин раскритиковал единороссов, забравшихся на политический подиум
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с "Газетой.Ru" раскритиковал единороссов, "дефилирующих" по политическому подиуму.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
«Ливерпуль» начал переговоры по форварду «Лилля» Пепе
Нападающий "Лилля" Николя Пепе может перейти в "Ливерпуль", рассказал президент французского клуба Жерар Лопес.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор
В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено вчера в 05:31
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Наука
В Китае обнаружены деформированные древние черепа
Археологи, обнаружившие кости странной формы, полагают, что древние люди специально изменяли фактуру своих черепов.
Обновлено вчера в 17:18
Гаджеты
Из-за низкого спроса на iPhone Apple выплатила Samsung $683 млн
По сообщениям сетевых источников, Apple выплатила Samsung 800 млрд вон (приблизительно $683 млн), чтобы покрыть стоимость OLED-панелей, заказы на которые оказались ниже, чем предусматривала договорённость.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Здоровье
Вместе ради жизни: онкобольные кыргызстанки шьют, чтобы заработать на лечение
Удается ли таким образом заработать на лекарства, расскажет корреспондент телеканал «МИР 24» Дарья Ким.
Обновлено в 01:55
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
Обновлено вчера в 21:26