Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуваженииРБК 14:53

Мадридский клуб обвинил «Барселону» и француза в неуважении к себе. Каталонскому клубу было отказано в отсрочке выкупа нападающего, которая 1 июля 2019 года уменьшилась с €200 млн до €120 млн. При этом «Атлетико» вызвал футболиста в команду для подготовки к новому сезону.
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«Атлетико»: «Барселона» и Гризманн ведут себя отвратительно

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Происшествия

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В Москве задержан таксист-отравитель

Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
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Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

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Общество

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Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
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Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google.
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Основатель «Домашних денег» Бернштам арестован в Москве

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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
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В общем объеме с 2015-го года город получил 19,3 миллиарда рублей на страховую медицину.
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Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
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В октябре к Земле приблизится астероид массой 55 млн тонн

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Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
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ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта

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«Нафтогаз»: Суд Англии заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream

В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов.
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ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах

Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
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Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R

Компания Renault объявила о выпуске ограниченной партии трекового хэтчбека Renault Megane RS Trophy-R, который сертифицировали для обычных дорог.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
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