Футбол

«Атлетико» не сумел обыграть «Брюгге»
LiveSport.ru
17:15

Брюгге — Атлетико
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Ян Брейдел
20′
Франсиско Монтеро
48′
Сауль Ньигес
Стефано Денсвил
56′
57′
Диего Годин
60′
Желсон Мартинш
Анхель Корреа
61′
Тома Лемар
Витоло
68′
Томас Парти
Никола Калинич
Сириль Нгонж
Луан Перес Петрони
69′
Лоис Опенда
Сибе Схрийверс
74′
Софьян Амрабат
76′
Ханс Ванакен
Матс Ритс
90′+1′
Бельгийский "Брюгге" дома сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов — 0:0. Бельгийцы с первых минут пытались контролировать мяч, но испанцы быстро завладели мячом, хоть и не спешили рисковать и идти вперед.
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