Футбол
«Атлетико» может заплатить 30 млн евро за защитника «Порту» ТеллесаSport.ru 08:58
Как сообщает A Bola, "Атлетико" достиг соглашения с "Порту" о переходе в мадридский клуб защитника Алекса Теллеса. Трансфер обойдётся "матрасникам" в 30 млн евро. Предполагается, что Теллес перейдёт в испанский клуб летом 2019 года.
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