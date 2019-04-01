Футбол

«Атлетико» может заплатить 30 млн евро за защитника «Порту» ТеллесаSport.ru 08:58

Как сообщает A Bola, "Атлетико" достиг соглашения с "Порту" о переходе в мадридский клуб защитника Алекса Теллеса. Трансфер обойдётся "матрасникам" в 30 млн евро. Предполагается, что Теллес перейдёт в испанский клуб летом 2019 года.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
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В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

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