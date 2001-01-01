Футбол
«Атлетико» может приобрести МаноласаСоветский спорт 05:14
У Маноласа в контракте с римлянами прописана сумма отступных в размере 36 миллионов евро. Игрок также интересен Манчестер Юнайтед и Ювентусу.
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