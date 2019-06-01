Футбол

«Атлетико» может приобрести Кавани за 50 млнSport.ru 16:29

По данным издания, "ПСЖ" рассчитывает получить за игрока не менее 50 млн евро. Сам футболист также хочет перейти в "Атлетико" . В случае продажи уругвайца, парижане постараются приобрести форварда "Лилля" Николя Пепе.
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Кавани может стать игроком «Атлетико»

Евро-футбол.ру17:59

СМИ: «ПСЖ» готов продать Кавани за 50 миллионов евро

Матч ТВ15:19

«ПСЖ» может продать Кавани «Атлетико» за € 50 млн

Чемпионат14:53

Кавани может перейти в «Атлетико» за €45-50 млн

Sport24.ru17:44

45 миллионов евро предложил «Атлетико» за Кавани

Спорт-Экспрессвчера в 22:10

Агент Кавани опроверг информацию о переговорах игрока с «Атлетико»

Советский спортвчера в 00:27

Агент Кавани опроверг переговоры с «Атлетико»

Sports.ru29 мая в 22:48
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Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Обновлено вчера в 23:14
Политика

Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня

Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено в 15:40
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено в 15:48
Футбол

Артём Дзюба останется капитаном сборной России по футболу

В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.
Обновлено в 07:32
Происшествия

МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Кино

Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено в 19:57
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Гаджеты

Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor

Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено в 17:59
Политика

Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине

Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:03
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Происшествия

При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек

Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек.
Обновлено в 19:12
Происшествия

В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными

«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Культура

Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию

Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 05:08
Авто

Infiniti прекратила продажи двух моделей в России

Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено в 04:25
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Культура

Егор Крид возмущен анонсом нового «Холостяка»

В ролике, который появился в Сети, идет нарезка кадров из шоу с Егором Кридом, сопровождаемая голосовым анонсом.
Обновлено в 13:00
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Авто

Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Экономика

Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП

Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что забрал их общую с певицей Юлией Началовой дочь в свою новую семью.
Обновлено в 20:36
Здоровье

Ученые нашли способ похудеть без чувства голода

Единственным способом похудеть становится дефицит калорий, их расход должен превышать потребление.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие

СМИ узнали об увеличении военного контингента США в Польше

США намерены увеличить военный контингент в Польше по меньшей мере на 1 тыс. человек, пишет 31 мая Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес

Победительница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Анфиса Черных: «После проекта у меня были панические атаки»

Обновлено в 19:00
Политика

Китай ввел ответные пошлины на товары из США объемом 60 млрд долларов

Китай ввел импортные ответные пошлины на товары из США общим объемом 60 миллиардов долларов.
Обновлено в 16:09
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