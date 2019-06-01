Футбол
«Атлетико» может приобрести Кавани за 50 млнSport.ru 16:29
По данным издания, "ПСЖ" рассчитывает получить за игрока не менее 50 млн евро. Сам футболист также хочет перейти в "Атлетико" . В случае продажи уругвайца, парижане постараются приобрести форварда "Лилля" Николя Пепе.
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Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня
Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено в 15:40
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено в 15:48
Футбол
Артём Дзюба останется капитаном сборной России по футболу
В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.
Обновлено в 07:32
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Кино
Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено в 19:57
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено в 17:59
Политика
Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине
Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:03
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек
Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек.
Обновлено в 19:12
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Культура
Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию
Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 05:08
Авто
Infiniti прекратила продажи двух моделей в России
Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено в 04:25
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Культура
Егор Крид возмущен анонсом нового «Холостяка»
В ролике, который появился в Сети, идет нарезка кадров из шоу с Егором Кридом, сопровождаемая голосовым анонсом.
Обновлено в 13:00
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Экономика
Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП
Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что забрал их общую с певицей Юлией Началовой дочь в свою новую семью.
Обновлено в 20:36
Здоровье
Ученые нашли способ похудеть без чувства голода
Единственным способом похудеть становится дефицит калорий, их расход должен превышать потребление.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
СМИ узнали об увеличении военного контингента США в Польше
США намерены увеличить военный контингент в Польше по меньшей мере на 1 тыс. человек, пишет 31 мая Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Победительница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Анфиса Черных: «После проекта у меня были панические атаки»
Обновлено в 19:00
Политика
Китай ввел ответные пошлины на товары из США объемом 60 млрд долларов
Китай ввел импортные ответные пошлины на товары из США общим объемом 60 миллиардов долларов.
Обновлено в 16:09