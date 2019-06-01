«Атлетико» может приобрести Кавани за 50 млнSport.ru 16:29

По данным издания, "ПСЖ" рассчитывает получить за игрока не менее 50 млн евро. Сам футболист также хочет перейти в "Атлетико" . В случае продажи уругвайца, парижане постараются приобрести форварда "Лилля" Николя Пепе.

«Атлетико» может приобрести Кавани за 50 млн

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