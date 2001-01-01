Футбол
«Атлетико» может пригласить на место Симеоне КонсейсауСпорт-Экспресс 04:49
Как сообщает A Bola, в сферу интересов мадридского клуба попал главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау. По данным источника, если Симеоне согласится перейти в "Интер", то "Атлетико" пригласит Консейсау.
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