«Атлетико» может пригласить на место Симеоне КонсейсауСпорт-Экспресс 04:49

Как сообщает A Bola, в сферу интересов мадридского клуба попал главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау. По данным источника, если Симеоне согласится перейти в "Интер", то "Атлетико" пригласит Консейсау.

«Атлетико» может пригласить на место Симеоне Консейсау

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