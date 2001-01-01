Футбол
«Атлетико» может пригласить на место Симеоне КонсейсауСпорт-Экспресс 04:49
Как сообщает A Bola, в сферу интересов мадридского клуба попал главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау. По данным источника, если Симеоне согласится перейти в "Интер", то "Атлетико" пригласит Консейсау.
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Наука
В Древнем мешочке обнаружены галлюциногенные вещества андского шамана
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Суд признал Мамаева и Кокорина виновными
Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал виновными футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о двух драках.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Политика
Франция выступила за сохранение ядерной сделки с Ираном
В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки и ввели против Ирана санкции.
Обновлено в 03:31
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь
Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Общество
Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Обновлено в 06:19
Кино
HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В Шереметьеве из-за запаха гари отложили вылет SSJ-100
Обновлено в 03:45
ЖКХ
Власти Магнитогорска удивились жалобам жителей рухнувшего дома на оплату ремонта
Власти Магнитогорска удивились претензиям жильцов дома, частично обрушившегося в результате взрыва, из-за счетов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Обновлено в 07:34
Происшествия
Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне
Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 03:23
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае
Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Происшествия
СК завел дела после взрыва на кладбище и обстрела машины в Донбассе
Следственный комитет России завел уголовные дела после взрывов на кладбище и обстрела гражданского автомобиля украинскими силовиками в Донбассе, в результате чего пострадали мирные жители, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:25
Футбол
СМИ: Эмери планирует продать Мхитаряна и Озила
Среди исполнителей, которыми Эмери недоволен, называются имена полузащитников Месута Озила и Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 06:09
Общество
Чайка: в регионах грубо нарушают технологию захоронения отходов
В работе предприятий, которые занимаются сбором, переработкой и утилизацией отходов, выявляется множество нарушений.
Обновлено вчера в 10:04
Общество
Стариков назвал пропагандой обвинение Сталина в блокаде Ленинграда
Известная российская писательница, лауреат литературной премии «Русский Букер» Елена Чижова опубликовала в западных СМИ свою статью, в которой обвинила лидера СССР Иосифа Сталина в ответственности за массовую гибель людей во время блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 05:07
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Наука
Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают
Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Российские штурмовики оснастят искусственным интеллектом
Модернизированные российские штурмовики Су-25СМ3 оснастят новыми бортовыми комплексами целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен боевик «Айдара»
7 мая от полученного огнестрельного ранения скончался боевик неонацистского батальона «Айдар» 32-летний Сергей Дрогин.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Полицейский покончил с собой в центре Москвы
В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Минтранс подготовит предложения по усовершенствованию авиаперевозок
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу предложить идеи по усовершенствованию авиаперевозок, включая вопросы организационного и технического характера.
Обновлено в 07:05
Авто
Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше
Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Авто
Фанаты Lada сделают «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00