Футбол

«Атлетико» может пригласить на место Симеоне КонсейсауСпорт-Экспресс 04:49

Как сообщает A Bola, в сферу интересов мадридского клуба попал главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау. По данным источника, если Симеоне согласится перейти в "Интер", то "Атлетико" пригласит Консейсау.
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«Атлетико» может пригласить Консейсау на место Симеоне

Комсомольская правда08:04

«Атлетико» нашел замену Симеоне в Португалии

ProstoProSport06:50

СМИ: Консейсау может сменить Симеоне в «Атлетико»

Sportbox.RU05:11

«Атлетико» определился с преемником Симеоне

Евро-футбол.ру06:04

СМИ: Консейсау может сменить Симеоне в «Атлетико»

Матч ТВ05:11

«Атлетико» может пригласить на место Симеоне Консейсау

Спорт-Экспресс04:49

Консейсау может заменить Симеоне в «Атлетико»

Бомбардир.ру05:59
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Происшествия

В Курганской области мемориальная плита упала на девочку

Десятилетняя жительница зауральского села получила травмы в результате падения на нее бетонной плиты на мемориальном комплексе.
Обновлено в 07:16
Общество

Для учителей создадут правила поведения в соцсетях

Обновлено в 06:49
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Суд огласит приговор Мамаеву и Кокорину 8 мая

Пресненский суд огласит приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в 14.00 8 мая, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:59
Кино

Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным

Обновлено в 07:02
Общество

Экс-глава московского департамента ЖКХ возглавил «Мосгаз»

Гасангаджиев уже возглавлял "Мосгаз", он был гендиректором компании до сентября 2017 года, когда стал главой столичного департамента ЖКХ.
Обновлено в 05:54
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Лавров заверил, что обстрелявшие «Хмеймим» террористы получат ответ

РФ и дальше будет наносить удары по позициям террористов, которые обстреливают российскую военно-воздушную базу «Хмеймим».
Обновлено в 07:59
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Хоккей

Ковальчук назначен капитаном сборной России на ЧМ-2019

Чемпионат мира по хоккею пройдет в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Первый матч россияне проведут 10 числа против Норвегии.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Путин назначил нового главкома ВМФ и двух командующих флотами

Адмирал Николай Евменов, ранее командовавший Северным флотом, назначен главнокомандующим Военно-морским флотом России.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Организатору убийства Анны Политковской отказали в УДО

Обновлено в 07:08
Общество

Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке

Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.
Обновлено в 02:19
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Здоровье

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе

Во всем мире 36,9 млн людей инфицированы ВИЧ. В России в конце 2018 года число ВИЧ-инфицированных составляло более 1 млн человек.
Обновлено в 08:53
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» в розыск объявлены два человека

Следственный комитет России сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в розыск объявлены два человека.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара

Жителей села Иковка в Кетовском районе Курганской области начали эвакуировать в связи с действующими в районе природными пожарами.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 08:00
Экономика

ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»

ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева

Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка

Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Москве задержали участницу Pussy Riot с друзьями

В Москве полицейские пришли в квартиру, где находилась участница Pussy Riot Вероника Никульшина и ее друзья.
Обновлено в 08:58
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Диего Симеоне
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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Сержиу Консейсау
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Португальский футболист, завершивший карьеру в 2009 году, ныне - тренер.
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