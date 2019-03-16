Футбол
«Атлетико» может пожаловаться в УЕФА на жест РоналдуSoccer.ru 14:35
"Атлетико" рассматривает возможность подачи жалобы в УЕФА на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду по итогам ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. В конце игры Роналду показал непристойный жест - более жесткую версию празднования Диего Симеоне во время первого поединка.
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