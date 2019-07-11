«Атлетико» купил еще одного форварда у «Бенфики»

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Авто «Яндекс» представил беспилотную Hyundai Sonata «Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля на базе нового седана Hyundai Sonata.

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Политика Киев раскрыл ключевую тему разговора Зеленского с Путиным Ключевым вопросом телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным было освобождение украинских моряков, арестованных в РФ.

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