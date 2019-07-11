Футбол

«Атлетико» купил еще одного форварда у «Бенфики»Soccer.ru 15:14

Нападающий «Бенфики» Иван Шапоньич перебрался в «Атлетико».
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«Атлетико» приобрел форварда «Бенфики»

Матч ТВ13:41

«Атлетико» объявил о трансфере нападающего Шапоньича

RT на русском14:15

«Атлетико» купил форварда «Бенфики» Шапонича

Sports.ru14:05

«Атлетико» объявил о трансфере сербского нападающего Шапоньича

Sport24.ru13:22

«Атлетико» приобрел форварда «Бенфики»

Sportbox.RU13:41

«Атлетико» подписал контракт с Шапоньичем

РИА Новости13:21

«Атлетико» подписал контракт с нападающим «Бенфики»

Спорт-Экспресс12:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:00, Вашингтон
Политика

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Политика

В офисе президента Украины начались обыски

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) проводит обыски в офисе президента, изучая протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времен президентства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Волгограде нашли мертвой судью

Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы

Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Политика

Зеленский отверг планы по федерализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду заявил, что Киев и Кишинев не позволят «навязывать план по федерализации».
Обновлено в 13:23
Авто

«Яндекс» представил беспилотную Hyundai Sonata

«Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля на базе нового седана Hyundai Sonata.
Обновлено в 10:46
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Политика

Байден пристыдил Трампа за высказывания на встрече с Путиным

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который примет участие в президентской гонке в 2020 году, назвал позорным высказывания американского лидера Дональда Трампа в ходе его встречи в Хельсинках в 2018 году с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тыс. десантников

Обновлено в 02:30
Театры

На Фестивале имени Чехова представят балет «Жизель»

Обновлено в 08:13
Политика

Киев раскрыл ключевую тему разговора Зеленского с Путиным

Ключевым вопросом телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным было освобождение украинских моряков, арестованных в РФ.
Обновлено в 12:46
Финансы

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Политика

Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правлении

Обновлено в 13:18
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Авто

Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь

Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Седокова, Хилькевич и Боня оказались в одной команде в «Форте Боярд»

В команде с Анной Седоковой оказались Виктория Боня, Анна Хилькевич, Мария Ивакова и Айза Анохина.
Обновлено в 12:49
Технологии

В работе Twitter произошел сбой

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Общество

Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион

Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.
Обновлено в 10:09
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов

Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Правительство Севастополя отправится в отставку вслед за губернатором

Новый губернатор Севастополя Михаил Развожаев будет формировать свою команду, поэтому правительство региона будет отправлено в отставку.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Шатунову предстоит перенести еще одну операцию

Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Экономика

ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежей

Участники рынка предложили установить для торговых точек тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции.
Обновлено в 15:06
Политика

Дмитрий Овсянников попрощался с жителями Севастополя

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, отставку которого сегодня принял президент РФ Владимир Путин, попрощался с горожанами.
Обновлено в 14:32
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Произошло это событие около 4,2 тысяч лет назад, и, по-видимому, было связано с изменением климата и наступлением долговременной засухи.
Обновлено в 14:02
Общество

Эксперт назвал сроки исчезновения самых массовых профессий в России

Наиболее распространенные в России профессии водителя и продавца через 10 лет исчезнут.
Обновлено в 15:19
Политика

Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
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Иван Шапонич
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика Б». Чемпион мира среди молодёжных команд 2015 года.
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Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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