Футбол
«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млнКоммерсантъ 17:49
Испанский футбольный клуб «Атлетико» оформил трансфер нападающего португальской «Бенфики» Жоау Фелиша за €126 млн, сообщается на сайте клуба. 19-летний футболист подписал новый контракт на семь лет. В прошедшем сезоне Фелиш сыграл за «Бенфику» 43 матча, забив 20 мячей и отдав 11 голевых передач.
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Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
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