Футбол

«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млнКоммерсантъ 17:49

Испанский футбольный клуб «Атлетико» оформил трансфер нападающего португальской «Бенфики» Жоау Фелиша за €126 млн, сообщается на сайте клуба. 19-летний футболист подписал новый контракт на семь лет. В прошедшем сезоне Фелиш сыграл за «Бенфику» 43 матча, забив 20 мячей и отдав 11 голевых передач.
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«Атлетико» подтвердил переход Фелиша

Советский спорт14:53

«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн

Газета.Ru17:21

«Атлетико» сделал трансферное предложение по Жоау Феликсу

Все про Спорт ру01 июля в 15:10

Фелиш будет играть в «Атлетико» под номером Гризманна

Матч ТВ16:32

Фелиш взял номер Гризманна в «Атлетико»

Чемпионат16:14

Жоау Феликс взял в «Атлетико» номер Гризманна, который еще не покинул клуб

Спорт-Экспресс16:33

Самый дорогой португальский футболист Фелиш взял в «Атлетико» номер Гризманна

Sport24.ru17:01
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Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
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Политика

Путин назвал условие диалога с Украиной

Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 19:53
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

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Обновлено вчера в 08:20
Политика

В Раде предложили провести «дематюкацию» украинского языка

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 06:59
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Кино

По «Гарри Поттеру» снимут сериал

По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов

Две бронемашины "Брэдли", доставленные к мемориалу Авраама Линкольна в Вашингтоне на празднование Дня независимости США, оказались старыми, со следами ржавчины.
Обновлено в 20:05
Космос

Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса

Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Общество

«Свободный сокол» взял новый водопровод в Троицке и Новой Москве под крыло

Сегодня район Троицка и Новой Москвы активно развивается.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ «Кристалл»

По предварительной информации, около 15.00 между тремя посетителями ТЦ произошел конфликт.
Обновлено в 08:56
Наука

В Мёртвом море происходят солевые снегопады

Обновлено в 14:01
Политика

Порошенко призвал украинцев опротестовать закон о люстрации

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан выйти на акцию протеста.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки, бывшей носителем глубоководной станции проекта 10831.
Обновлено в 18:18
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено в 17:59
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Происшествия

У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в четверг у тихоокеанского побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 19:32
Авто

Новый BMW X6 получил российский ценник

Компания BMW оценила в рублях купеобразный кроссовер X6 нового поколения. Стартовая цена новинки перевалила далеко за пять миллионов рублей.
Обновлено в 06:35
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
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Происшествия

Названы имена нескольких погибших подводников

Baza называет имена еще нескольких погибших, помимо Дениса Опарина.
Обновлено в 06:20
Общество

Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге

В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Общество

Рынок труда в Приморье бьется в конвульсиях. Почему?

К власти на рынке труда пришло поколение Y. «Взрослые подростки» штурмуют компании, занимают различные должности.
Обновлено в 18:32
Футбол

Сборная Нидерландов сыграет с США в финале женского чемпионата мира

Обновлено в 17:54
Футбол

«Реал» продал форварда де Томаса в «Бенфику» за 20 млн евро

Нападающий «Реала» Рауль де Томас продолжит карьеру в «Бенфике». Португальский клуб приобрел 24-летнего форварда за 20 миллионов евро.
Обновлено в 16:22
Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
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