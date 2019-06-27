Испанский футбольный клуб «Атлетико» оформил трансфер нападающего португальской «Бенфики» Жоау Фелиша за €126 млн, сообщается на сайте клуба. 19-летний футболист подписал новый контракт на семь лет. В прошедшем сезоне Фелиш сыграл за «Бенфику» 43 матча, забив 20 мячей и отдав 11 голевых передач.

Все про Спорт ру

Политика Путин назвал условие диалога с Украиной Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.

Происшествия Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Политика Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

Происшествия Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Общество Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России в июле Во второй половине июля в Россию вернется комфортная теплая погода, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Сахалинский аквапарк хотят открыть в августе, но смогут в сентябре Новые распорядители имущества должны были открыть аквапарк за три месяца, но сделать этого не сумели — отчасти из-за споров со строителями, отчасти из-за намерения серьезно усилить коммерческую составляющую объекта.

Происшествия Сын арабского шейха скончался в Великобритании ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Общество Школьные экскурсии: за и против Полевые выходы предоставляют ученикам новые возможности обучения через опыт: школьная археологическая экспедиция, сбор материала для школьного музея, работа в местной биостанции, метеостанции, исследование экологической обстановки на местности и многое другое.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.

Армия и оружие В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик» The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».

Армия и оружие Суд запретил Трампу тратить на постройку стены средства Пентагона Окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско отклонил запрос администрации президента США Дональда Трампа об отмене решения суда низшей инстанции, которым было заблокировано использование средств Пентагона на постройку стены на границе с Мексикой, пишет The Wall Street Journal.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Кино Певец Егор Крид сыграет робота в новом фильме Марюса Вайсберга Егор Крид сыграет главную роль — робота — в фантастической комедии Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина».

Происшествия В Италии при извержении вулкана погиб турист Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.