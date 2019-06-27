Футбол
«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млнКоммерсантъ 17:49
Испанский футбольный клуб «Атлетико» оформил трансфер нападающего португальской «Бенфики» Жоау Фелиша за €126 млн, сообщается на сайте клуба. 19-летний футболист подписал новый контракт на семь лет. В прошедшем сезоне Фелиш сыграл за «Бенфику» 43 матча, забив 20 мячей и отдав 11 голевых передач.
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