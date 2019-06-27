Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Атлетико» заплатила «Бенфике» за переход Фелиша €126 млн.

В «Атлетико» подтвердили переход Фелиша из «Бенфики»

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Футбол «Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях Челси вынужден отложить объявление о назначении Фрэнка Лэмпарда из-за сбоев в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram, утверждает Mirror.

Космос Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).

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