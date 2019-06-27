Футбол

В «Атлетико» подтвердили переход Фелиша из «Бенфики»REGNUM 17:44

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Атлетико» заплатила «Бенфике» за переход Фелиша €126 млн.
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«Атлетико» подтвердил переход Фелиша

Советский спорт14:53

«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн

Газета.Ru17:21

Самый дорогой португальский футболист Фелиш взял в «Атлетико» номер Гризманна

Sport24.ru17:01

Фелиш будет играть в «Атлетико» под номером Гризманна

Матч ТВ16:32

Фелиш взял номер Гризманна в «Атлетико»

Чемпионат16:14

Жоау Феликс взял в «Атлетико» номер Гризманна, который еще не покинул клуб

Спорт-Экспресс16:33

«Атлетико» сделал трансферное предложение по Жоау Феликсу

Все про Спорт ру01 июля в 15:10
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Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика

Путин обсудит с правительством поручения по «Прямой линии»

"Президент Путин хотел отдельно поговорить с руководством правительства по тому списку поручений, которые он дал по итогам Прямой линии", - сообщил Песков.
Обновлено в 06:29
Общество

Рынок труда в Приморье бьется в конвульсиях. Почему?

К власти на рынке труда пришло поколение Y. «Взрослые подростки» штурмуют компании, занимают различные должности.
Обновлено в 18:32
Футбол

«Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях

Челси вынужден отложить объявление о назначении Фрэнка Лэмпарда из-за сбоев в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram, утверждает Mirror.
Обновлено в 16:58
Космос

Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса

Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено в 13:14
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Футбол

Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках

По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено в 11:41
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин развелся с женой

Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено в 11:00
Путешествия

5 подводных камней медицинского туризма, о которых вам стоит узнать заранее

Эксперт Чарльз Райт специально для Passion.ru подготовил список подводных камней, которых стоит избегать при планировании поездки с целью получения медицинских услуг — как в Азии, так и за границей в целом.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей

Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

В Минске во время праздничного салюта, приуроченного ко Дню независимости Белоруссии, погибла женщина.
Обновлено в 18:11
Политика

Минобороны опубликовало имена всех погибших в Баренцевом море

Обновлено в 13:39
Экономика

Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 8,4%, хуже прогноза

Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 4,3 миллиарда долларов, или на 8,4% по сравнению с показателем апреля, до 55,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено в 11:41
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Здоровье

В Чувашии стали чаще умирать от инфаркта и инсульта

В Чувашии возросла смертность от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 08:35
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке

Обновлено 01 июля в 00:23
Общество

Сахалинский аквапарк хотят открыть в августе, но смогут в сентябре

Новые распорядители имущества должны были открыть аквапарк за три месяца, но сделать этого не сумели — отчасти из-за споров со строителями, отчасти из-за намерения серьезно усилить коммерческую составляющую объекта.
Обновлено в 18:42
Экономика

В Госдуму внесли проект о компенсации советских вкладов граждан

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возврат к полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Общество

В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней

Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Экономика

Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено в 07:20
Космос

В головном институте «Роскосмоса» создадут новое конструкторское бюро

Как пишет газета «Известия» 3 июля, бюро будет разрабатывать многоразовые ракеты.
Обновлено в 07:50
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды

В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
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