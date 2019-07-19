Футбол

«Атлетико» хочет получить еще 80 млн евро за трансфер ГризманнаRuNews24.ru 13:19

Как сообщает Goal, в офисе «индейцев» считают, что договор о трансфере был составлен в тот момент, когда французский игрок стоил 200 миллионов евро. Несмотря на это, руководство «сине-гранатовых» дождалось окончания контракта Гризманна и купило его за 120 миллионов евро.
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«Атлетико» обратился в Ла Лигу с требованием взыскать с «Барселоны» 80 млн евро за Гризманна

Sport24.ru10:50

«Атлетико» хочет через Королевскую испанскую футбольную федерацию взыскать с «Барселоны» 80 млн евро, слушание пройдет 25 июля

Спорт день за днем11:55

СМИ: «Атлетико» обратился в Ла Лигу для взыскания с «Барселоны» €80 млн за переход Гризманна

RT на русском11:26

Goal: «Атлетико» обратился в Ла Лигу и футбольную федерацию с целью получить от «Барселоны» за Гризманна еще 80 миллионов

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Мадридский «Атлетико» потребовал взыскать €80 млн с «Барселоны»

Газета.Ru11:19

«Атлетико» пожаловался на «Барселону» в Ла Лигу

ProstoProSport10:55

«Атлетико» обратился в Ла Лигу, чтобы взыскать с «Барсы» еще 80 млн евро за трансфер Гризманна

Sports.ru10:02
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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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