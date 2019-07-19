Как сообщает Goal, в офисе «индейцев» считают, что договор о трансфере был составлен в тот момент, когда французский игрок стоил 200 миллионов евро. Несмотря на это, руководство «сине-гранатовых» дождалось окончания контракта Гризманна и купило его за 120 миллионов евро.

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