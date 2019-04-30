Футбол
«Атлетико» хочет подписать защитника «Порту» Фелипе на замену ГодинуSports.ru вчера в 15:57
Ранее сообщалось, что «Атлетико» подпишет левого защитника «Порту» Алекса Теллеса и капитана команды, хавбека Эктора Эрреру.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Спорт
16-летняя Загитова показала, как водит машину
16-летняя спортсменка управляет внедорожником в сельской местности.
Обновлено в 13:38
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Футбол
Джейми Каррагер: «Месси более совершенный игрок, чем Роналду»
Бывший защитник «Ливерпуля», эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР
Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ
Обновлено в 07:35
Политика
Помпео: США не исключают военной операции в Венесуэле
Госсекретарь США сообщил, что если это произойдет, то «США сразу же отреагируют». Напомним, что демонстрации в Венесуэле продолжатся 1 мая.
Обновлено в 11:22
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге задержали 35 человек
Сегодня, 1 мая, в ходе шествия на Невском проспекте Петербурга сотрудниками ОМОНа были задержаны 35 человек.
Обновлено в 08:23
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020
Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27
Гаджеты
Xiaomi запускает в продажу свой первый смартфон с поддержкой 5G
Xiaomi запускает в продажу свой первый смартфон с поддержкой 5G на рынке Швейцарии, а позднее модель появится и на других рынках Европы.
Обновлено в 13:20
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Общество
В России заблокированы более 9 тысяч пиратских сайтов
На сегодняшний день в России по решению суда ограничен доступ к более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Обновлено в 08:48
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Украина поставит Турции управляемые танковые ракеты
Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:58
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Общество
Собянин: В Москве появятся группы быстрого реагирования на мотоциклах
В столице появятся группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах. Они будут патрулировать все округа города.
Обновлено в 12:20
Общество
Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии
Обновлено в 09:25
Общество
В Харькове националисты пытались сорвать Первомай
Обновлено в 08:50
Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
Обновлено в 04:22
Технологии
Новый энергоблок Нововоронежской АЭС-2 дал первый ток
Как сообщили в пресс-службе предприятия, Нововоронежской АЭС-2 — первая в России атомная электростанция с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с водой под давлением).
Обновлено в 12:13
Происшествия
Петербуржца подозревают в перевозке 1,7 кг наркотиков
Сотрудники управления по борьбе с оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в перевозке 1,7 кг наркотиков.
Обновлено в 13:27