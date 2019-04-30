Футбол

«Атлетико» хочет подписать защитника «Порту» Фелипе на замену ГодинуSports.ru вчера в 15:57

Ранее сообщалось, что «Атлетико» подпишет левого защитника «Порту» Алекса Теллеса и капитана команды, хавбека Эктора Эрреру.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник: «Атлетико» нашло замену Годину

Спорт-Экспресс07:11

«Атлетико» нашел замену Годину за 50 млн евро

Sport24.ru07:56

«Атлетико» близок к подписанию защитника «Порту»

Матч ТВ07:25

«Атлетико» предложил 25 млн евро за защитника «Порту» Фелипе

Sports.ru13:34

«Атлетико» нашёл замену Годину

Sport.ru08:29

«Атлетико» ищет замену Годину

Газета.Ruвчера в 17:03

«Атлетико» интересуется защитником «Порту» Фелипе в качестве замены Годину

Чемпионатвчера в 16:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Спорт

16-летняя Загитова показала, как водит машину

16-летняя спортсменка управляет внедорожником в сельской местности.
Обновлено в 13:38
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Футбол

Джейми Каррагер: «Месси более совершенный игрок, чем Роналду»

Бывший защитник «Ливерпуля», эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика

Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР

Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ

Обновлено в 07:35
Политика

Помпео: США не исключают военной операции в Венесуэле

Госсекретарь США сообщил, что если это произойдет, то «США сразу же отреагируют». Напомним, что демонстрации в Венесуэле продолжатся 1 мая.
Обновлено в 11:22
Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге задержали 35 человек

Сегодня, 1 мая, в ходе шествия на Невском проспекте Петербурга сотрудниками ОМОНа были задержаны 35 человек.
Обновлено в 08:23
Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27
Гаджеты

Xiaomi запускает в продажу свой первый смартфон с поддержкой 5G

Xiaomi запускает в продажу свой первый смартфон с поддержкой 5G на рынке Швейцарии, а позднее модель появится и на других рынках Европы.
Обновлено в 13:20
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 13:29
Единоборства

Боксер Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира WBA

Обновлено в 11:05
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Общество

В России заблокированы более 9 тысяч пиратских сайтов

На сегодняшний день в России по решению суда ограничен доступ к более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Обновлено в 08:48
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Украина поставит Турции управляемые танковые ракеты

Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:58
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Общество

Собянин: В Москве появятся группы быстрого реагирования на мотоциклах

В столице появятся группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах. Они будут патрулировать все округа города.
Обновлено в 12:20
Общество

Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии

Обновлено в 09:25
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Общество

В Харькове националисты пытались сорвать Первомай

Обновлено в 08:50
Общество

Несанкционированные митинги проходят в Казахстане

Обновлено в 04:22
Технологии

Новый энергоблок Нововоронежской АЭС-2 дал первый ток

Как сообщили в пресс-службе предприятия, Нововоронежской АЭС-2 — первая в России атомная электростанция с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с водой под давлением).
Обновлено в 12:13
Происшествия

Петербуржца подозревают в перевозке 1,7 кг наркотиков

Сотрудники управления по борьбе с оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в перевозке 1,7 кг наркотиков.
Обновлено в 13:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диего Годин
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, центральный защитник и капитан футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Уругвая. Карьера Година началась в одном из самых популярных клубов Уругвая «Серро», где Диего провёл 3 года, выступив в 63 матчах национального чемпионата, в которых ему удалось забить 6 голов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Атлетико Мадрид
Спортивный клуб
Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное