Футбол

«Атлетико» хочет подписать защитника «Порту» Фелипе на замену ГодинуSports.ru вчера в 15:57

Ранее сообщалось, что «Атлетико» подпишет левого защитника «Порту» Алекса Теллеса и капитана команды, хавбека Эктора Эрреру.
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«Атлетико» нашел замену Годину за 50 млн евро

Sport24.ru07:56

«Атлетико» интересуется защитником «Порту» Фелипе в качестве замены Годину

Чемпионатвчера в 16:23

«Атлетико» близок к подписанию защитника «Порту»

Матч ТВ07:25

Источник: «Атлетико» нашло замену Годину

Спорт-Экспресс07:11

«Атлетико» ищет замену Годину

Газета.Ruвчера в 17:03

«Атлетико» близок к подписанию защитника «Порту»

Sportbox.RU07:25

«Атлетико» хочет подписать защитника «Порту» Фелипе на замену Годину

Sports.ruвчера в 15:57
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика

В ЕК призвали Польше не использовать ЕС в качестве «дойной коровы»

Процедура согласно статьи 7 теоретически может привести к тому, что Польша утратит свое право голоса в ЕС, хотя Катайнен признал, что эта угроза до сих пор не вызвала никакой ответной реакции со стороны Варшавы.
Обновлено в 05:46
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника от Aurus

В модельном ряду Aurus уже скоро появится новый внедорожник под названием Komendant.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Общество

Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения

По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.
Обновлено в 07:48
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора Сухорукова

Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театра имени Моссовета временно отменены.
Обновлено в 04:05
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено вчера в 13:17
Политика

Мюллер пожаловался на извращение сути его доклада генпрокурором США

Специальный прокурор США Роберт Мюллер возмущен тем, что генпрокурор Уильям Барр представил неполную версию доклада о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 05:28
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 07:35
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Кино

Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»

Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Политика

Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Футбол

«Аякс» в гостях обыграл «Тоттенхэм»

Голландский ФК «Аякс» обыграл английский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0 на стадионе в Лондоне в первом полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 20:40
Футбол

Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Общество

Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины

Напомним, что в январе жители Киева начали получать судебные иски по долгам за услуги ЖКХ.
Обновлено в 04:00
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Экономика

Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy

Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Церковники отказались расторгать брак Петросяна и Степаненко

Евгений Петросян попросил церковников развенчать его брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 08:17
Хоккей

Хоккеист Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 02:08
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 30 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 32 человека.
Обновлено в 07:16
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Бобровский отразил 36 из 37 бросков в матче с «Бостон Брюинз», что позволило «Коламбусу» выиграть со счётом 2:1 и выйти вперёд в серии.
Обновлено в 05:06
Общество

Сын Авакова устроил тайную роскошную свадьбу в Италии

Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр устроил роскошную свадьбу в Италии, передает ФАН.
Обновлено в 08:15
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 07:54
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день

Обновлено 29 апреля в 12:54
Политика

Послом России в Белоруссии назначен Дмитрий Мезенцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:13
Общество

Шествие против ликвидации русских школ прошло в Латвии

Обновлено в 07:48
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Диего Годин
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, центральный защитник и капитан футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Уругвая. Карьера Година началась в одном из самых популярных клубов Уругвая «Серро», где Диего провёл 3 года, выступив в 63 матчах национального чемпионата, в которых ему удалось забить 6 голов.
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Атлетико Мадрид
Спортивный клуб
Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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