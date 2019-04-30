Футбол
«Атлетико» хочет подписать защитника «Порту» Фелипе на замену ГодинуSports.ru вчера в 15:57
Ранее сообщалось, что «Атлетико» подпишет левого защитника «Порту» Алекса Теллеса и капитана команды, хавбека Эктора Эрреру.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика
В ЕК призвали Польше не использовать ЕС в качестве «дойной коровы»
Процедура согласно статьи 7 теоретически может привести к тому, что Польша утратит свое право голоса в ЕС, хотя Катайнен признал, что эта угроза до сих пор не вызвала никакой ответной реакции со стороны Варшавы.
Обновлено в 05:46
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника от Aurus
В модельном ряду Aurus уже скоро появится новый внедорожник под названием Komendant.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения
По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.
Обновлено в 07:48
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора Сухорукова
Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театра имени Моссовета временно отменены.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Мюллер пожаловался на извращение сути его доклада генпрокурором США
Специальный прокурор США Роберт Мюллер возмущен тем, что генпрокурор Уильям Барр представил неполную версию доклада о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Политика
Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Аякс» в гостях обыграл «Тоттенхэм»
Голландский ФК «Аякс» обыграл английский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0 на стадионе в Лондоне в первом полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 20:40
Футбол
Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Общество
Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины
Напомним, что в январе жители Киева начали получать судебные иски по долгам за услуги ЖКХ.
Обновлено в 04:00
Экономика
Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy
Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Церковники отказались расторгать брак Петросяна и Степаненко
Евгений Петросян попросил церковников развенчать его брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 08:17
Хоккей
Хоккеист Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 02:08
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 30 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 32 человека.
Обновлено в 07:16
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
Бобровский отразил 36 из 37 бросков в матче с «Бостон Брюинз», что позволило «Коламбусу» выиграть со счётом 2:1 и выйти вперёд в серии.
Обновлено в 05:06
Общество
Сын Авакова устроил тайную роскошную свадьбу в Италии
Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр устроил роскошную свадьбу в Италии, передает ФАН.
Обновлено в 08:15
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 07:54
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день
Обновлено 29 апреля в 12:54
Политика
Послом России в Белоруссии назначен Дмитрий Мезенцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:13
Общество
Шествие против ликвидации русских школ прошло в Латвии
Обновлено в 07:48