Футбол

«Атлетико» интересуется ИгуаиномСпорт-Экспресс вчера в 23:19

"Атлетико" заинтересован подписании нападающего "Челси" Гонсало Игуаина, который был арендован у "Ювентуса". По информации TuttoJuve, испанский клуб рассматривает возможность подписания игрока в летнее трансферное окно.
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«Атлетико» проявляет интерес к Игуаину

Евро-футбол.ру03:09

«Атлетико» может подписать Игуаина в случае ухода Гризманна

Soccer.ru02:28

Игуаин может вернуться в Мадрид

Sport.ru03:14

СМИ: «Атлетико» проявляет интерес к Игуаину

Матч ТВ02:00

СМИ: «Атлетико» проявляет интерес к Игуаину

Sportbox.RU02:00

Игуаин может вернуться в чемпионат Испании

Нева Спорт02:10

«Атлетико» интересуется Игуаином

Спорт-Экспрессвчера в 23:19
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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Атлетико Мадрид
Спортивный клуб
Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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