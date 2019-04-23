«Атлетико» вырвал победу в концовке матча против «Валенсии»Красная весна вчера в 15:52

Мадридский «Атлетико» дома обыграл «Валенсию», 24 апреля в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. «Атлетико» открыл счет в матче на 9-й минуте. Хуанфран исполнил отличный пас с фланга на дальнюю штангу, а Альваро Мората его замкнул.

«Атлетико» вырвал победу в концовке матча против «Валенсии»

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