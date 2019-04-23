«Атлетико» и «Валенсия» забили пять голов на двоихSoccer.ru вчера в 15:25

"Атлетико" оказался сильнее "Валенсии" в рамках 34-го тура Примеры. Мадридцы расположились на 2 месте (71 очко), а "Валенсия" находится на 5 позиции (52 пункта).

«Атлетико» и «Валенсия» забили пять голов на двоих

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