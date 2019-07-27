Футбол
«Атлетико» и «Реал» сыграли самый результативный матч в своей историиНева Спорт 01:14
Мадридские «Атлетико» и «Реал» встречались в Международном кубке чемпионов. Матч проходил на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) и завершился крупной победой команды Диего Симеоне со счетом 7:3. Это самый результативный матч в истории противостояния. Игру посетили более 57 тысяч зрителей.
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