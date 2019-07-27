Футбол

«Атлетико» и «Реал» сыграли самый результативный матч в своей историиНева Спорт 01:14

Мадридские «Атлетико» и «Реал» встречались в Международном кубке чемпионов. Матч проходил на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) и завершился крупной победой команды Диего Симеоне со счетом 7:3. Это самый результативный матч в истории противостояния. Игру посетили более 57 тысяч зрителей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал» потерял нападающего в матче против «Атлетико»

Sportbox.RUвчера в 23:52

Жуткое лето Зидана: 3:7 от «Атлетико» и новая травма. Удаление Диего Косты не помогло

Sport24.ru05:05

Карвахаля и Косту удалили за стычку в матче «Реал» – «Атлетико»

Sports.ru05:48

10 голов, покер Косты, два пенальти и удаления. «Атлетико» уничтожил «Реал», пока мы спали (видео)

Матч ТВ04:32

«Атлетико» разгромил «Реал», забив семь голов

Советский спорт00:56

«Реал Мадрид» — «Атлетико» — 3:7, реакция соцсетей

Чемпионат08:15

7:3 в мадридском дерби! Жоау Феликс и Диегу Коста уничтожили «Реал»

Спорт-Экспрессвчера в 22:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:38, Вашингтон
Наука

Япония впервые одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных

Хиромицу Накаучи, возглавляющий команду исследователей Токийского университета и Стэнфордского университета в Калифорнии, планирует выращивать человеческие клетки в эмбрионах мышей и крыс, а затем пересаживать их суррогатным животным.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Москве на несанкционированном митинге начались задержания

Сообщается о задержании шестерых человек возле здания московского правительства В центре Москвы, где в два часа дня 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, начались задержания.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге

Обновлено в 08:08
Политика

Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки

Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, передает ТАСС.
Обновлено в 07:22
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено вчера в 14:51
Общество

В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет

В Белоруссии начал действовать декрет, направленный на последовательное ограничение курения.
Обновлено в 07:29
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Политика

Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года

Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
Обновлено в 04:50
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Политика

В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров

Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Подмосковье самолет упал в карьер

Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Космос

Дуэйн Джонсон присоединился к борцам с гигантским телескопом на Гавайях

Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон присоединился к протестующим на Гавайских островах, которые выступают против строительства гигантского телескопа на самой высокой горе штата - Мауна-Кеа.
Обновлено 25 июля в 16:54
Политика

Украина и США пытались завладеть черными ящиками МН17

Обновлено 24 июля в 13:34
Происшествия

Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция

Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Очереди образовались на входе в Шереметьево

Очевидцы сообщили об огромных очередях на входе в московский аэропорт Шереметьево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:26
Общество

В Иркутской области поднялся уровень воды в реках Белая и Бирюса

Обновлено в 04:20
Кино

Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»

Актриса Вероника Никонова, сыгравшая одну из героинь фильма «Брестская крепость», погибла в возрасте 24 лет.
Обновлено в 07:33
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Экономика

Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях

Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

В учениях НАТО в Грузии принимают участие более 3 тысяч военных

В учениях участвуют 3 тысячи военных из 14 стран — членов и партнеров НАТО.
Обновлено в 07:00
Политика

Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией

По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год

Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе

Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
Обновлено в 02:58
Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

В прошлом чемпион мира по боксу, а ныне глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сравнил действующего президента Украины Владимира Зеленского с Виктором Януковичем.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета

Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Футбол

«Спартак» планирует расстаться с Мельгарехо

Обновлено в 07:32
Происшествия

У мэрии началась акция против недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму

У здания мэрии на Тверской улице началась акция за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

«Дамы с дюн»: Галкин показал, как Пугачева и Вайкуле выбирают дискотеку

Телеведущий Максим Галкин разместил в Инстаграме шуточное видео, на котором певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле решают, на какую дискотеку сходить после фестиваля в Юрмале.
Обновлено в 08:31
Наука

Создана система опреснения воды на солнечной энергии

Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.
Обновлено 25 июля в 12:03
ещё по теме
Диего Коста
Испанский футболист
Испанский и бразильский футболист, нападающий испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное