Мадридские «Атлетико» и «Реал» встречались в Международном кубке чемпионов. Матч проходил на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) и завершился крупной победой команды Диего Симеоне со счетом 7:3. Это самый результативный матч в истории противостояния. Игру посетили более 57 тысяч зрителей.

«Атлетико» и «Реал» сыграли самый результативный матч в своей истории

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