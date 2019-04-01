«Атлетико» договорился с «Порту» о переходе Алекса ТеллесаЕженедельник Футбол 08:24

Два игрока «Порту» в летнее межсезонье станут игроками мадридского «Атлетико». Команду Диего Симеоне пополнят защитник Алекс Теллес и полузащитник Эктор Эррера. Мадридский клуб договорился о трансфере защитника Алекса Теллеса за 30 миллионов евро.

«Атлетико» договорился с «Порту» о переходе Алекса Теллеса

Армия и оружие Тайваньские ВВС перехватили два китайских истребителя В заявлении говорится, что два китайских истребителя J-11 пересекли серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю.

Происшествия Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.

Общество Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.

Общество Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.

Технологии В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.

Музыка Мику Джаггеру сделают операцию на сердце по замене клапана Лидеру Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит перенести операцию по замене сердечного клапана.

Здоровье Артем Здунов поручил обеспечить школы Хасавюрта качественной водой При наведении порядка после вспышки заболеваемости кишечной инфекцией в Хасавюрте следует уделить приоритетное внимание трем направлениям: соблюдению правил личной гигиены, вакцинации, проведению работ по очистке воды.

Футбол На новом домашнем стадионе «Динамо» приступили к замене газона На домашнем стадионе московского «Динамо» приступили к замене газона. Об этом сообщает пресс-служба «ВТБ Арены».

Общество Составлен рейтинг российских регионов с самой высокой зарплатой Что касается антилидеров, то в этот список попали пять регионов и на первой строке оказалась Чеченская Республика, где средняя зарплата в «провинциях» составляет 20,4 тысячи рублей и всего в 1,35 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг.

Экономика «Рустранском» разместит ГДР на Лондонской бирже "Рустранском" планирует в мае разместить ГДР на свои акции на Лондонской бирже, сообщает железнодорожный оператор.

Спорт Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.

Общество Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Политика МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.

Происшествия Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.

Общество Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.

Транспорт РЖД расширила направления со сроком предпродажи билетов до 120 дней РЖД расширила направления, билеты на которые можно бронировать за 120 дней до отправления, говорится в сообщении компании.

Происшествия Падение метеорита в США попало на видео Национальная метеорологическая служба в Таллахасси зафиксировала метеорит над юго-восточной частью США в субботу около 23:52 по североамериканскому восточному времени.

Интернет Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.

Происшествия Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.

Энергетика «Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.

Музыка Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.

Политика Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.