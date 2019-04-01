Футбол
«Атлетико» договорился с «Порту» о переходе Алекса ТеллесаЕженедельник Футбол 08:24
Два игрока «Порту» в летнее межсезонье станут игроками мадридского «Атлетико». Команду Диего Симеоне пополнят защитник Алекс Теллес и полузащитник Эктор Эррера. Мадридский клуб договорился о трансфере защитника Алекса Теллеса за 30 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Армия и оружие
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Что касается антилидеров, то в этот список попали пять регионов и на первой строке оказалась Чеченская Республика, где средняя зарплата в «провинциях» составляет 20,4 тысячи рублей и всего в 1,35 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг.
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Папа римский считает кощунством называть Месси богом
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Общество
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Транспорт
РЖД расширила направления со сроком предпродажи билетов до 120 дней
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Интернет
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Штаб Зеленского отреагировал на слухи о союзе с Тимошенко
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Музыка
Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля
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Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию
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Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
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