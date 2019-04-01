Футбол

«Атлетико» договорился с «Порту» о переходе Алекса ТеллесаЕженедельник Футбол 08:24

Два игрока «Порту» в летнее межсезонье станут игроками мадридского «Атлетико». Команду Диего Симеоне пополнят защитник Алекс Теллес и полузащитник Эктор Эррера. Мадридский клуб договорился о трансфере защитника Алекса Теллеса за 30 миллионов евро.
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Защитник «Порту» Теллес близок к переходу в «Атлетико» за € 30 млн

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Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»

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Sport.ru08:58

«Атлетико» договорился с «Порту» о переходе Теллеса за 30 млн евро

Sports.ru08:06
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
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