Футбол

«Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» МоратыRT на русском 08:23

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
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СМИ узнали, за какую сумму «Атлетико» приобрел Морату

Sportbox.RU13:24

СМИ узнали, за какую сумму «Атлетико» приобрел Морату

Матч ТВ13:24

Стало известно, сколько «Атлетико» заплатил «Челси» за трансфер Мораты

Чемпионат12:50

«Челси» и «Атлетико» договорились о переходе Мораты

Советский спорт08:15

«Челси» продал Морату в «Атлетико»

Sport24.ru07:31

Мората продолжит карьеру в «Атлетико»

Soccer.ru07:36

«Челси» объявил о переходе Мораты в «Атлетико»

Спорт-Экспресс07:36
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Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

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Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
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Тодоренко рассказала о своих эмоциях перед свадьбой

Регина Тодоренко опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась эмоциями перед свадьбой.
Обновлено в 06:43
Музыка

Создатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в Бразилии

В Бразилии скончался один из основателей музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту, сообщает AFP со ссылкой на заявление сына артиста.
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Общество

Гигантские цветы выросли в Чернобыльской зоне

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Армия и оружие

В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона

5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Общество

В России может появиться отечественный аналог «Википедии»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало проект постановления, регламентирующее создание «общенационального интерактивного энциклопедического портала».
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При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 18:57
Политика

Украина получила первую в истории партию нефти из США

Обновлено в 12:33
Политика

В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Авто

Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам

Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск

Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Политика

Зеленский озадачил украинцев странными гримасами

Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.
Обновлено в 17:58
Происшествия

Москалькова взяла под контроль ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что возьмет под контроль ситуацию с жестоко избитой 7-летней девочкой в Ингушетии.
Обновлено в 13:48
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Политика

В Эстонии захотели восстановить памятник легионерам СС

Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года.
Обновлено в 17:19
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Собянин рассказал о непопулярных решениях властей

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Шоу-бизнес

Бузова вспомнила свой первый поцелуй

Певица решила отвлечься от грустных мыслей и вспомнила о собственном первом поцелуе.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Сухогруз с пшеницей сел на мель на реке Дон в Ростовской области

Сухогруз сел на мель на реке Дон в Багаевском районе Ростовской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Люберцах упавшее с 12 этажа окно едва не травмировало женщину с детьми

На кадрах видно, как оконная рама с грохотом падает около подъезда, где стояла женщина с двумя детьми.
Обновлено в 15:38
Футбол

Семак остался недоволен судейством матча «Зенит» — «Локомотив»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
Обновлено в 14:53
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Гаджеты

Цена первых 5G-смартфонов Xiaomi, OPPO и Vivo превысит $700

Компании Xiaomi, OPPO и Vivo могут выпустить свои 5G-смартфоны уже до конца текущего квартала.
Обновлено в 03:00
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
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16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено в 17:32
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Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях

Обновлено в 14:18
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Альваро Мората
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Челси», выступающий за «Атлетико Мадрид» на правах аренды, и сборной Испании.
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