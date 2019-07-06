Футбол
«Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» МоратыRT на русском 08:23
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Обновлено в 14:08
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Тодоренко рассказала о своих эмоциях перед свадьбой
Регина Тодоренко опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась эмоциями перед свадьбой.
Обновлено в 06:43
Музыка
Создатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в Бразилии
В Бразилии скончался один из основателей музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту, сообщает AFP со ссылкой на заявление сына артиста.
Обновлено в 17:23
Общество
Гигантские цветы выросли в Чернобыльской зоне
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Общество
В России может появиться отечественный аналог «Википедии»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало проект постановления, регламентирующее создание «общенационального интерактивного энциклопедического портала».
Обновлено в 10:28
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 18:57
Политика
Украина получила первую в истории партию нефти из США
Обновлено в 12:33
Политика
В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии
В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Авто
Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам
Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск
Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Политика
Зеленский озадачил украинцев странными гримасами
Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Москалькова взяла под контроль ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что возьмет под контроль ситуацию с жестоко избитой 7-летней девочкой в Ингушетии.
Обновлено в 13:48
Политика
В Эстонии захотели восстановить памятник легионерам СС
Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года.
Обновлено в 17:19
Здоровье
Собянин рассказал о непопулярных решениях властей
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
Бузова вспомнила свой первый поцелуй
Певица решила отвлечься от грустных мыслей и вспомнила о собственном первом поцелуе.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель на реке Дон в Ростовской области
Сухогруз сел на мель на реке Дон в Багаевском районе Ростовской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Люберцах упавшее с 12 этажа окно едва не травмировало женщину с детьми
На кадрах видно, как оконная рама с грохотом падает около подъезда, где стояла женщина с двумя детьми.
Обновлено в 15:38
Футбол
Семак остался недоволен судейством матча «Зенит» — «Локомотив»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
Обновлено в 14:53
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Гаджеты
Цена первых 5G-смартфонов Xiaomi, OPPO и Vivo превысит $700
Компании Xiaomi, OPPO и Vivo могут выпустить свои 5G-смартфоны уже до конца текущего квартала.
Обновлено в 03:00
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях
Обновлено в 14:18