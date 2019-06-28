Футбол
«Атлетико» договорился о переходе Лоди, которым интересовался «Зенит»Soccer.ru 14:22
Пресс-служба «Атлетико» объявила о договоренности с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.
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Пресс-служба «Атлетико» сообщила о договоренности с Лоди, которым интересовался «Зенит»
Спорт день за днем14:59
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