Футбол

«Атлетико» договорился о переходе Лоди, которым интересовался «Зенит»Soccer.ru вчера в 14:22

Пресс-служба «Атлетико» объявила о договоренности с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.
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«Атлетико» договорился о переходе бразильского защитника Лоди. Ранее его хотел купить «Зенит»

Sport24.ruвчера в 14:21

«Атлетико» договорился о переходе Лоди, которым интересовался «Зенит»

Soccer.ruвчера в 14:22

«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит»

Sport.ruвчера в 16:29

«Атлетико» договорился о трансфере защитника Лоди, которым интересовался «Зенит»

Чемпионатвчера в 15:52

«Атлетико» договорился о переходе игрока, которым раньше интересовался «Зенит»

Евро-футбол.рувчера в 14:50

«Зенит» проиграл «Атлетико» борьбу за Ренана Лоди. Кого теперь петербургский клуб купит на левый фланг обороны?

Спорт день за днемвчера в 17:33

«Атлетико» договорился о переходе Лоди. Им интересовался «Зенит»

Спорт-Экспрессвчера в 14:08
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своем диагнозе

Обновлено вчера в 21:21
Наука

Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год

Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие

Для самоходки «Лотос» создадут новый планирующий снаряд

Новый управляемый активно-реактивный планирующий снаряд (шифр «Глиссада») дальностью стрельбы до 25 км создадут для перспективного самоходного артиллерийского орудия (САО) ВДВ «Лотос», которое было разработано ЦНИИТОЧМАШ.
Обновлено вчера в 04:36
Баскетбол

Коллисон завершил карьеру в 31 год

Разыгрывающий "Индианы" Даррен Коллисон объявил о завершении карьеры в 31 год.
Обновлено в 02:52
Политика

Трамп договорился: США не будут вводить пошлины на товары из Китая

Вашингтон не будет накладывать новые пошлины на китайские товары, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 03:19
Экономика

«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного дела

Вчера, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.
Обновлено вчера в 10:42
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner

Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия

На Васильевском острове за ночь сгорели три машины

Региональное управление МЧС сообщает о пожаре на Васильевском острове. Огонь уничтожил несколько автомобилей.
Обновлено в 01:53
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:51
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Руководитель тюменской колонии создал комфортные условия заключенному

Уголовное дело возбуждено в отношении одного из начальников исправительной колонии Тюмени.
Обновлено вчера в 07:04
Авто

Кросс-купе Lada показали на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет

Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено

Сотрудники РЖД завершили аварийно-восстановительные работы на станции «Сходня», движение по направлению Москва-Петербург было восстановлено в 18:08.
Обновлено вчера в 13:34
Общество

Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье

По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Авто

Раскрыто будущее огромных «ноздрей» BMW

Эдриан ван Хоойдонк, главный дизайнер марки, ответил на критику в адрес спорного стилистического решения и поведал о будущем бээмвэшной радиаторной решетки.
Обновлено вчера в 03:54
Шоу-бизнес

Антон Макарский трижды пытался уйти от жены, но не смог

Правда, признается актер в "Судьбе человека", в первые годы совместной жизни он трижды пытался уйти от жены, но она его всегда возвращала.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

Путин заявил, что на саммите G20 нет прорывов

Обновлено в 03:13
Здоровье

Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек

В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Трамп высказался о предстоящей встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным некоторые вопросы из сферы торговли и разоружения.
Обновлено вчера в 01:21
Музыка

Студия RCA Records выпустила новую песню Уитни Хьюстон

Обновлено в 03:07
Здоровье

Нижегородцы стали реже жаловаться на укусы клещей

В течение последних четырех недель в Нижегородской области последовательно снижается количество обращений граждан в связи с присасыванием клещей.
Обновлено вчера в 03:40
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT

Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 02:43
Авто

Иногда в жару выгоднее не глушить мотор - не верите?

Тепловозный дизель, в отличие от автомобильного мотора, — грандиозная конструкция высотой больше двух метров и длиной до пяти и более метров, зажатая по ширине размерами самого локомотива.
Обновлено в 01:00
Футбол

Глушаков подписал контракт с «Ахматом»

Обновлено в 03:27
Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию и вышла в полуфинал Кубка Америки

Победителя пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти, где форвард сборной Чили и «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес забил победный гол и вывел свою команду в полуфинал турнира.
Обновлено в 02:00
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано».
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