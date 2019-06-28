Пресс-служба «Атлетико» объявила о договоренности с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.

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Наука Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.

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Экономика «Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного дела Вчера, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.

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Происшествия Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.

Общество Правительство России может поднять зарплаты учителям Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.

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Авто Иногда в жару выгоднее не глушить мотор - не верите? Тепловозный дизель, в отличие от автомобильного мотора, — грандиозная конструкция высотой больше двух метров и длиной до пяти и более метров, зажатая по ширине размерами самого локомотива.