Футбол
«Атлетико» договорился о переходе Лоди, которым интересовался «Зенит»Soccer.ru вчера в 14:22
Пресс-служба «Атлетико» объявила о договоренности с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.
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«Атлетико» договорился о трансфере защитника Лоди, которым интересовался «Зенит»
Чемпионатвчера в 15:52
«Атлетико» договорился о переходе игрока, которым раньше интересовался «Зенит»
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«Зенит» проиграл «Атлетико» борьбу за Ренана Лоди. Кого теперь петербургский клуб купит на левый фланг обороны?
Спорт день за днемвчера в 17:33
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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Лолита рассказала о своем диагнозе
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Наука
Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год
Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
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Армия и оружие
Для самоходки «Лотос» создадут новый планирующий снаряд
Новый управляемый активно-реактивный планирующий снаряд (шифр «Глиссада») дальностью стрельбы до 25 км создадут для перспективного самоходного артиллерийского орудия (САО) ВДВ «Лотос», которое было разработано ЦНИИТОЧМАШ.
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Коллисон завершил карьеру в 31 год
Разыгрывающий "Индианы" Даррен Коллисон объявил о завершении карьеры в 31 год.
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Трамп договорился: США не будут вводить пошлины на товары из Китая
Вашингтон не будет накладывать новые пошлины на китайские товары, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Осаке.
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«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного дела
Вчера, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.
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Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
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Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
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Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
На Васильевском острове за ночь сгорели три машины
Региональное управление МЧС сообщает о пожаре на Васильевском острове. Огонь уничтожил несколько автомобилей.
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Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
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Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
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Руководитель тюменской колонии создал комфортные условия заключенному
Уголовное дело возбуждено в отношении одного из начальников исправительной колонии Тюмени.
Обновлено вчера в 07:04
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Кросс-купе Lada показали на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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Происшествия
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет
Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.
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Происшествия
Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено
Сотрудники РЖД завершили аварийно-восстановительные работы на станции «Сходня», движение по направлению Москва-Петербург было восстановлено в 18:08.
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Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
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Раскрыто будущее огромных «ноздрей» BMW
Эдриан ван Хоойдонк, главный дизайнер марки, ответил на критику в адрес спорного стилистического решения и поведал о будущем бээмвэшной радиаторной решетки.
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Правда, признается актер в "Судьбе человека", в первые годы совместной жизни он трижды пытался уйти от жены, но она его всегда возвращала.
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Путин заявил, что на саммите G20 нет прорывов
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Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
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Трамп высказался о предстоящей встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным некоторые вопросы из сферы торговли и разоружения.
Обновлено вчера в 01:21
Музыка
Студия RCA Records выпустила новую песню Уитни Хьюстон
Обновлено в 03:07
Здоровье
Нижегородцы стали реже жаловаться на укусы клещей
В течение последних четырех недель в Нижегородской области последовательно снижается количество обращений граждан в связи с присасыванием клещей.
Обновлено вчера в 03:40
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Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT
Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.
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Иногда в жару выгоднее не глушить мотор - не верите?
Тепловозный дизель, в отличие от автомобильного мотора, — грандиозная конструкция высотой больше двух метров и длиной до пяти и более метров, зажатая по ширине размерами самого локомотива.
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Глушаков подписал контракт с «Ахматом»
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Сборная Чили обыграла Колумбию и вышла в полуфинал Кубка Америки
Победителя пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти, где форвард сборной Чили и «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес забил победный гол и вывел свою команду в полуфинал турнира.
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