Футбол
«Атлетико» договорился о переходе Лоди, которым интересовался «Зенит»Soccer.ru 14:22
Пресс-служба «Атлетико» объявила о договоренности с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:11, Вашингтон
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Футбол
Глушаков может перейти в «Ахмат»
Обновлено в 17:55
Авто
Volkswagen Teramont получил новый двигатель в России
Обновлено в 12:43
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Прощала мужу всё. Как «Пацаны» изменили жизнь Ольги Машной
Очаровательная голубоглазая девочка Оля Машная брела по питерским улочкам.
Обновлено в 17:01
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Футбол
Источник: Рабьо договорился с «Ювентусом» и станет вторым по зарплате в Италии после Роналду
Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо продолжит карьеру в "Ювентусе", утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 17:36
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено в 15:41
Политика
ДНР и ЛНР передали Украине четырех пленных
Договоренность об освобождении четырех пленных была достигнута в четверг на встрече в Минске Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
Обновлено в 07:24
Политика
Грузия отказалась гарантировать безопасность российских туристов
Тбилиси отказывается предоставлять юридические гарантии безопасности российских туристов в письменном виде.
Обновлено в 08:41
Общество
Шарапова показала свой трехэтажный дом в США
Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
Обновлено в 11:50
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика
Делегацию «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри
Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в некоторых из афонских монастырей, сообщила "Страна.UA".
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва
Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Политика
Кадыров разделил мнение Путина про предателей
Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 13:20
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 показали на «живых» фото
Обновлено в 15:52
Политика
На саммите G20 в Осаке начались переговоры Путина и Трампа
В японской Осаке в рамках саммита «большой двадцатки» проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:20
Кино
Гонки продолжаются: Вышел новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В сети появился третий трейлер грядущего спин-оффа популярной франшизы «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Обновлено в 11:55
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел
На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Общество
Рыбы захотят перемен, а Овнов ждёт начало романтических отношений
Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.
Обновлено вчера в 13:00