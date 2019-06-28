Футбол

«Атлетико» договорился о переходе Лоди, которым интересовался «Зенит»Soccer.ru 14:22

Пресс-служба «Атлетико» объявила о договоренности с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.
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«Атлетико» договорился о переходе бразильского защитника Лоди. Ранее его хотел купить «Зенит»

Sport24.ru14:21

«Зенит» проиграл «Атлетико» борьбу за Ренана Лоди. Кого теперь петербургский клуб купит на левый фланг обороны?

Спорт день за днем17:33

«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит»

Sport.ru16:29

«Атлетико» договорился о трансфере защитника Лоди, которым интересовался «Зенит»

Чемпионат15:52

«Атлетико» объявил о договоренности о трансфере Лоди. На игрока претендовал «Зенит»

Sports.ru14:26

«Атлетико» договорился о переходе Лоди, которым интересовался «Зенит»

Soccer.ru14:22

«Атлетико» договорился о переходе Лоди. Им интересовался «Зенит»

Спорт-Экспресс14:08
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Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Футбол

Глушаков может перейти в «Ахмат»

Обновлено в 17:55
Авто

Volkswagen Teramont получил новый двигатель в России

Обновлено в 12:43
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Прощала мужу всё. Как «Пацаны» изменили жизнь Ольги Машной

Очаровательная голубоглазая девочка Оля Машная брела по питерским улочкам.
Обновлено в 17:01
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Футбол

Источник: Рабьо договорился с «Ювентусом» и станет вторым по зарплате в Италии после Роналду

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо продолжит карьеру в "Ювентусе", утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 17:36
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено в 15:41
Политика

ДНР и ЛНР передали Украине четырех пленных

Договоренность об освобождении четырех пленных была достигнута в четверг на встрече в Минске Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Политика

Грузия отказалась гарантировать безопасность российских туристов

Тбилиси отказывается предоставлять юридические гарантии безопасности российских туристов в письменном виде.
Обновлено в 08:41
Общество

Шарапова показала свой трехэтажный дом в США

Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
Обновлено в 11:50
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика

Делегацию «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри

Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в некоторых из афонских монастырей, сообщила "Страна.UA".
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Гаджеты

Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва

Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 13:20
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 10:34
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 показали на «живых» фото

Обновлено в 15:52
Политика

На саммите G20 в Осаке начались переговоры Путина и Трампа

В японской Осаке в рамках саммита «большой двадцатки» проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:20
Кино

Гонки продолжаются: Вышел новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В сети появился третий трейлер грядущего спин-оффа популярной франшизы «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Обновлено в 11:55
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел

На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Общество

Рыбы захотят перемен, а Овнов ждёт начало романтических отношений

Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.
Обновлено вчера в 13:00
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано».
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