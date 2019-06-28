Ранее сообщалось, что интерес к Лоди проявлял "Зенит". Петербургский клуб предлагал за левого защитника 20 миллионов евро, но получил отказ. В 2019 году Ренан Лоди провел за "Атлетику Паранаэнсе" 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

«Атлетико» договорился о переходе Лоди. Им интересовался «Зенит»

Политика Грузия не впустит депутата Госдумы Сергея Гаврилова Грузия запретила въезд депутату Госдумы РФ, президенту Межпарламентской ассоциации православия Сергею Гаврилову, который в ходе ассамблеи сел в кресло спикера грузинского парламента - и это стало отправной точкой международного скандала и митингов в Тбилиси.

Происшествия Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.

Политика Песков описал реакцию Трампа на приглашение Путина в Москву Президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году конструктивно и эмоционально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Экономика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Культура На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».

Политика Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Авто Фото напечатанного на 3D-принтере BMW появилось в Сети В Сети появился макет суперкара BMW Vision M Next для трехмерной печати.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.

Происшествия Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.

Финансы Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время движения Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

Авто Porsche показал дизайн первого электрокара Немецкий автопроизводитель опубликовал рендерные изображения Porsche Taycan, модель станет первым автомобилем в линейке бренда с полностью электрической силовой установкой.

Общество Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте» Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .

Армия и оружие Боевики ВСУ обстреляли дом престарелых в Ясиноватой Сегодня, 28 июня, каратели ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв дом престарелых в Ясиноватой.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Политика Саммит G20: Мэй поставила ультиматум Путину Британский премьер-министр Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что между Лондоном и Москвой не будет нормальных отношений, пока Россия не изменит свою политику в отношении Великобритании.

Здоровье Сотню человек спасли от ампутации конечностей хирурги из Воскресенска Свыше ста человек спасли от ампутации нижних конечностей хирурги Воскресенской больницы №2 за два года, передает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Игры Популярную мобильную игру Flappy Bird превратили в «королевскую битву» Независимые разработчики сделали «королевскую битву» из популярной игры Flappy Bird, сейчас в ней одновременно могут участвовать 100 человек.

Финансы Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Политика Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата» В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.

Происшествия В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.

Происшествия Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.

Общество Радий Хабиров рассказал, каким должен быть башкир Сегодня, 28 июня, на V Всемирном курултае башкир врио главы РБ Радий Хабиров перечислил лучшие качества башкирского народа.

Общество На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.