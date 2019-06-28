Футбол
«Атлетико» договорился о переходе Лоди. Им интересовался «Зенит»Спорт-Экспресс 14:08
Ранее сообщалось, что интерес к Лоди проявлял "Зенит". Петербургский клуб предлагал за левого защитника 20 миллионов евро, но получил отказ. В 2019 году Ренан Лоди провел за "Атлетику Паранаэнсе" 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Политика
Путин пришел на ужин G20 со своим термостаканом
Обновлено в 09:48
Политика
Грузия не впустит депутата Госдумы Сергея Гаврилова
Грузия запретила въезд депутату Госдумы РФ, президенту Межпарламентской ассоциации православия Сергею Гаврилову, который в ходе ассамблеи сел в кресло спикера грузинского парламента - и это стало отправной точкой международного скандала и митингов в Тбилиси.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом
Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Политика
Песков описал реакцию Трампа на приглашение Путина в Москву
Президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году конструктивно и эмоционально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 14:31
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в сентябре
Выход новой версии внедорожника запланирован на конец августа – начало сентября.
Обновлено в 01:45
Культура
На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию
В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Политика
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:52
Авто
Фото напечатанного на 3D-принтере BMW появилось в Сети
В Сети появился макет суперкара BMW Vision M Next для трехмерной печати.
Обновлено в 04:30
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму
Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.
Обновлено в 13:50
Финансы
Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой
Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Авто
Porsche показал дизайн первого электрокара
Немецкий автопроизводитель опубликовал рендерные изображения Porsche Taycan, модель станет первым автомобилем в линейке бренда с полностью электрической силовой установкой.
Обновлено в 08:15
Общество
Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»
Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Боевики ВСУ обстреляли дом престарелых в Ясиноватой
Сегодня, 28 июня, каратели ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв дом престарелых в Ясиноватой.
Обновлено в 14:32
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Политика
Саммит G20: Мэй поставила ультиматум Путину
Британский премьер-министр Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что между Лондоном и Москвой не будет нормальных отношений, пока Россия не изменит свою политику в отношении Великобритании.
Обновлено в 08:33
Здоровье
Сотню человек спасли от ампутации конечностей хирурги из Воскресенска
Свыше ста человек спасли от ампутации нижних конечностей хирурги Воскресенской больницы №2 за два года, передает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Обновлено в 05:20
Игры
Популярную мобильную игру Flappy Bird превратили в «королевскую битву»
Независимые разработчики сделали «королевскую битву» из популярной игры Flappy Bird, сейчас в ней одновременно могут участвовать 100 человек.
Обновлено в 07:53
Финансы
Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования.
Обновлено в 14:15
Политика
Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»
В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы
Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Будь моя воля — и официальные матчи играл бы босиком». Эмилиано Ригони — о чемпионстве, львах и матэ
Обновлено в 13:32
Общество
Радий Хабиров рассказал, каким должен быть башкир
Сегодня, 28 июня, на V Всемирном курултае башкир врио главы РБ Радий Хабиров перечислил лучшие качества башкирского народа.
Обновлено в 04:49
Общество
На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Политика
Беглов сдержал обещание и назначил Капитанова в Смольный
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнил своё обещание и назначил Олега Капитанова на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:50