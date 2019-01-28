Футбол

«Атлетико» арендовал футболиста «Челси» МоратуТАСС 10:58

Футболист лондонского "Челси" Альваро Мората продолжит карьеру в мадридском "Атлетико" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.
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