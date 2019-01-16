Футбол

Гол Думбия выбил «Атлетико» из Кубка ИспанииРИА Новости 16:03

Атлетико — Жирона
3 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Никола Калинич
12′
37′
Валери Фернандес
Сауль Ньигес
Родриго Эрнандес
56′
59′
Кристиан Стуани
Коке
Антуан Гризманн
61′
Анхель Корреа
66′
Хуанфран
Лукас Эрнандес
67′
68′
Энтони Лосано
Сейду Думбия
Лукас Эрнандес
69′
73′
Алекс Гранель Ноге
Пере Понс
82′
Кристиан Стуани
Борха Гарсия
Антуан Гризманн
84′
Антуан Гризманн
84′
88′
Сейду Думбия
90′+2′
Горка Ирайсос
90′+3′
Педро Антонио Порро
Футболисты "Жироны" на выезде сыграли вничью с мадридским "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании и вышли в четвертьфинал турнира. Игра, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась со счетом 3:3.
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