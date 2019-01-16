Футбол
Гол Думбия выбил «Атлетико» из Кубка ИспанииРИА Новости 16:03
Никола Калинич
|12′
|37′
Валери Фернандес
Сауль Ньигес
Родриго Эрнандес
|56′
|59′
Кристиан Стуани
Коке
Антуан Гризманн
|61′
Анхель Корреа
|66′
Хуанфран
Лукас Эрнандес
|67′
|68′
Энтони Лосано
Сейду Думбия
Лукас Эрнандес
|69′
|73′
Алекс Гранель Ноге
Пере Понс
|82′
Кристиан Стуани
Борха Гарсия
Антуан Гризманн
|84′
Антуан Гризманн
|84′
|88′
Сейду Думбия
|90′+2′
Горка Ирайсос
|90′+3′
Педро Антонио Порро
Атлетико
|Вратарь
1
|Защитник
2
4
24
|Полузащитник
5
11
|Нападающий
9
10
Жирона
|Вратарь
1
|Защитник
2
4
20
|Полузащитник
12
23
29
34
|Нападающий
Футболисты "Жироны" на выезде сыграли вничью с мадридским "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании и вышли в четвертьфинал турнира. Игра, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась со счетом 3:3.
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«Атлетико» — «Жирона». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании 16 января 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:30
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