Футбол
Атлетико — Вильярреал 2:0ProstoProSport вчера в 12:06
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Альваро Мората
|31′
|56′
Родриго Фунес Мори
Сэмюэл Чуквуэзе
Альваро Мората
Диего Коста
|58′
Тома Лемар
Томас Парти
|64′
|66′
Альваро Гонсалес
|68′
Карлос Бакка
Жерар Морено
|71′
Сантьяго Касерес
|76′
Сантьяго Касерес
Пабло Форнальс
|80′
Виктор Руис
Сауль Ньигес
|88′
Коке
Витоло
|90′
|52%
|Владение мячом
|48%
|87%
|Процент точных передач
|86%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|9
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|7
|3
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|7
|9
|Отборы
|8
|9
|Фолы
|10
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
4
Арьяс
24
Хименес
15
Савич
3
Луис
23
Витоло
14
Эрнандес
8
Сауль
5
Парти
19
Коста
7
Гризманн
1
Асенхо
3
Гонсалес
30
Чуквуэзе
6
Руис
2
Гаспар
10
Иборра
8
Форнальс
19
Касорла
16
Педраса
17
Токо-Экамби
7
Морено
Вильярреал
Расстановка 3‑5‑2
Мадридский «Атлетико» обыграл «Вильярреал» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0. На 31 минуте счет открыл Альваро Мората, а на 88-й Сауль установил окончательный счет.
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