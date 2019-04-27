Футбол

Атлетико — Вальядолид 1:0Спорт-Экспресс 12:08

Атлетико — Вальядолид
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
1′
Мойяно Лухано
Диего Годин
5′
35′
Рубен Алькарас
Томас Парти
38′
Томас Парти
Родриго Эрнандес
46′
Филипе Луис
Анхель Корреа
56′
63′
Вальдо Рубио
Тони Вилья
Хоакин Фернандес Морено
66′
Альваро Мората
Витоло
70′
70′
Мойяно Лухано
Антоньито
80′
Оскар Плано
Мигель Де ла Фуэнте
Анхель Корреа
90′+2′
Коке
90′+4′
"Атлетико" обыграл "Вальядолид" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании. На 66-й минуте собственные ворота поразил Хоакин Фернандес. "Атлетико" набрал 74 очка и занимает второе место.
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