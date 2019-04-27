Футбол

Атлетико — Вальядолид 1:0ProstoProSport 12:06

Атлетико — Вальядолид
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
1′
Мойяно Лухано
Диего Годин
5′
35′
Рубен Алькарас
Томас Парти
38′
Томас Парти
Родриго Эрнандес
46′
Филипе Луис
Анхель Корреа
56′
63′
Вальдо Рубио
Тони Вилья
Хоакин Фернандес Морено
66′
Альваро Мората
Витоло
70′
70′
Мойяно Лухано
Антоньито
80′
Оскар Плано
Мигель Де ла Фуэнте
Анхель Корреа
90′+2′
Коке
90′+4′
Футболисты «Атлетико» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании переиграли «Вальядолид». Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 66-й минуте мяч в свои ворота срезал полузащитник «Вальядолида» Хоакин Фернандес.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Атлетико» победил «Вальядолид» в матче 35-го тура чемпионата Испании

РИА Новости12:20

«Атлетико» выиграл 8 матчей со счетом 1:0 в чемпионате. Больше всех в Ла Лиге

Sports.ru13:46

«Атлетико» обыграл «Вальядолид» благодаря автоголу

Soccer.ru12:08

Автогол принес «Атлетико» победу над «Вальядолидом»

Спорт-Экспресс12:08

«Атлетико» победил «Вальядолид» в домашнем матче Примеры

Чемпионат12:08

«Атлетико» благодаря автоголу выиграл у «Вальядолида»

Sport24.ru12:12

Примера. «Атлетико» обыграл «Вальядолид»

Бомбардир.ру12:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено в 13:14
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Футбол

Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ уже сотворил историю»

Обновлено в 05:44
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика

Участники форума «Один пояс, один путь» заключили более 280 соглашений

Участники прошедшего в Пекине форума «Один пояс, один путь» заключили 283 соглашения на общую сумму $64 млрд.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Рома» разгромила «Кальяри» и поднялась в зону Лиги чемпионов

«Рома» набрала 58 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, которое дает путевку в Лигу чемпионов.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

Гендиректор Black Star опроверг уход Мота

Вслед за Егором Кридом певец Мот решил пересмотреть контракт и, если его не устроят условия, покинуть Black Star.
Обновлено в 14:30
Наука

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Политика

Священники УПЦ доставили на Украину Благодатный огонь из Иерусалима

Обновлено в 13:48
Политика

Лейбористы выступили за вынесение сделки по Brexit на референдум

Группа из 88 депутатов от Лейбористской партии Великобритании предложила включить в манифест партии, с которым она пойдёт на выборы в Европарламент, пункт о проведении референдума по любому соглашению об условиях Brexit.
Обновлено в 12:37
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Хоккей

Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года

Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.
Обновлено в 13:43
Футбол

Динамо — Ахмат 0:0

Обновлено в 13:53
Гаджеты

Утечка показала возможный дизайн платы видеокарты AMD Navi

Обновлено в 09:27
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
Обновлено в 11:37
Общество

Акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре Лондона

Акция "Георгиевская ленточка" прошла в субботу на площади Пикадилли в центре Лондона.
Обновлено в 10:51
Политика

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что коротко обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с трубопроводом "Дружба".
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Иранский дрон облетел и снял американский авианосец

Обновлено в 13:02
Политика

Путин назвал единственный способ закончить конфликт в Донбассе

Российский лидер Владимир Путин назвал возможный способ, который поможет закончить конфликт на юго-востоке Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:06
Гаджеты

В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала

В компании дали такой комментарий после недавнего скандального случая.
Обновлено в 13:50
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное