Футбол
«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в матче ПримерыRT на русском вчера в 16:18
Коке
|30′
|36′
Максим Гоналон
Ибраим Амаду
|46′
Симон Кьер
Алеиш Видаль
Родриго Эрнандес
Анхель Корреа
|57′
|58′
Роке Меса Кеведо
Томас Парти
|68′
|70′
Пабло Сарабия
Альваро Мората
|72′
|75′
Алеиш Видаль
|76′
Роке Меса Кеведо
Марко Рог
Альваро Мората
Тома Лемар
|78′
Коке
|81′
|86′
Марко Рог
Тома Лемар
|88′
|90′
Хесус Навас
Сауль Ньигес
|90′+2′
|48%
|Владение мячом
|52%
|87%
|Процент точных передач
|85%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|3
|7
|Офсайды
|5
|5
|Угловые
|7
|11
|Отборы
|9
|15
|Фолы
|10
|5
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
35
Монтеро
3
Луис
6
Коке
10
Корреа
5
Парти
8
Сауль
11
Лемар
7
Гризманн
1
Вацлик
16
Навас
11
Видаль
3
Гомес
24
Гнаньон
17
Сарабия
5
Амаду
20
Рог
22
Васкес
19
Эль-Хаддади
9
Бен-Йеддер
Севилья
Расстановка 4‑4‑2
Мадридский «Атлетико» и «Севилья» не выявили победителя в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев отличился Коке, а «Севилья» на это ответила голом Пабло Сарабии.
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