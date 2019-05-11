Футбол

«Атлетико» – «Севилья»: центральный матч тураВсе про Спорт ру вчера в 05:34

Атлетико — Севилья
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Коке
30′
36′
Максим Гоналон
Ибраим Амаду
46′
Симон Кьер
Алеиш Видаль
Родриго Эрнандес
Анхель Корреа
57′
58′
Роке Меса Кеведо
Томас Парти
68′
70′
Пабло Сарабия
Альваро Мората
72′
75′
Алеиш Видаль
76′
Роке Меса Кеведо
Марко Рог
Альваро Мората
Тома Лемар
78′
Коке
81′
86′
Марко Рог
Тома Лемар
88′
90′
Хесус Навас
Сауль Ньигес
90′+2′
«Атлетико» практически турнирные задачи решил, а «Севилья» попытается свое положение улучшить - наш прогноз поможет оценить расстановку сил перед матчем.
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«Атлетико» — «Севилья». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru11:06

«Атлетико» — «Севилья»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Чемпионат08:00

Онлайн трансляция матча «Атлетико» - «Севилья»

Все про Спорт ру05:13
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