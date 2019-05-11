«Атлетико» – «Севилья»: центральный матч тураВсе про Спорт ру вчера в 05:34

«Атлетико» практически турнирные задачи решил, а «Севилья» попытается свое положение улучшить - наш прогноз поможет оценить расстановку сил перед матчем.

Все про Спорт ру

Все про Спорт ру

Автоспорт Хэмилтон посвятил победу пятилетнему мальчику больному раком Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посвятил победу на Гран-при Испании пятилетнему мальчику Гарри Шоу больному раком.

Общество В Париже экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови Французские экологические активисты провели в Париже акцию, чтобы напомнить властям о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия на Земле.

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Футбол Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".

Происшествия Пожар в Волгограде: в огне пострадал человек Возгорание тушат более 40 человек и 15 единиц техники. На месте пожара также работает оперативная группа ГУ МЧС по Волгоградской области.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Музыка Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.

Футбол «Манчестер Сити» шестой раз стал чемпионом Англии по футболу Футболисты «Манчестер Сити» второй раз подряд и в шестой раз в истории выиграли чемпионат Англии.

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Авто В России автомобиль Bentley превратили в танк Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.

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Происшествия Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.

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