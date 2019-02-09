Футбол

«Атлетико» — «Реал». Прогнозы на ПримеруЧемпионат 04:00

Атлетико — Реал
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
16′
Каземиро
22′
Лукас Васкес Иглесиас
Антуан Гризманн
24′
Антуан Гризманн
25′
Хосе Мария Хименес
41′
42′
Серхио Рамос
57′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Лукас Эрнандес
58′
Тома Лемар
Витоло
59′
Томас Парти
62′
64′
Серхио Регилон
Анхель Корреа
Родриго Эрнандес
65′
66′
Лука Модрич
Альваро Мората
68′
Альваро Мората
Никола Калинич
71′
Сауль Ньигес
72′
74′
Гарет Бэйл
Томас Парти
80′
84′
Тони Кроос
Дани Себальос
89′
Карим Бензема
Мариано Диас
«Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид Ставки: тотал меньше 2,5 за 1.77, победа «Реала» с форой «0» за 2.15 в БК «Фонбет» (Сделать ставку). «Реал» после трудовой ничьи на «Камп Ноу» отправляется на «Ванда Метрополитано», где сразится в мадридском дерби с отдохнувшим «Атлетико».
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