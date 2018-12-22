Футбол
Атлетико — Эспаньол 1:0
Атлетико — Эспаньол 1:0Sports.ru11:46
Антуан Гризманн
|56′
Никола Калинич
Витоло
|65′
|70′
Серхио Гарсия
Пабло Пьятти
Анхель Корреа
Франсиско Монтеро
|72′
|72′
Налдо Перейра
Оскар Мелендо
Томас Парти
Желсон Мартинш
|77′
|82′
Дидак Вила
Адриа Педроса
Ян Облак
|85′
|88′
Эстебан Гранеро
|37%
|Владение мячом
|63%
|75%
|Процент точных передач
|83%
|2
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|3
|4
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|9
|12
|Отборы
|16
|16
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
4
Арьяс
2
Годин
15
Савич
8
Сауль
35
Монтеро
18
Мартинш
14
Эрнандес
6
Коке
23
Витоло
7
Гризманн
13
Лопес
8
Росалес
15
Лопес
14
Мелендо
28
Педроса
11
Баптистао
6
Дуарте
10
Дардер
23
Гранеро
19
Пьятти
7
Иглесиас
Эспаньол
Расстановка 4‑5‑1
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн реализовал пенальти в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:0, второй тайм). Этот гол стал для француза двухсотым на профессиональном уровне (и на клубном уровне, и на уровне сборных).
Sports.ru11:46
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Атлетико - Эспаньол ~ прогноз на матч испанской Примеры: каталонцам не избежать проблем
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