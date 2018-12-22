Футбол

Атлетико — Эспаньол 1:0
Sports.ru
11:46

Атлетико — Эспаньол
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Антуан Гризманн
56′
Никола Калинич
Витоло
65′
70′
Серхио Гарсия
Пабло Пьятти
Анхель Корреа
Франсиско Монтеро
72′
72′
Налдо Перейра
Оскар Мелендо
Томас Парти
Желсон Мартинш
77′
82′
Дидак Вила
Адриа Педроса
Ян Облак
85′
88′
Эстебан Гранеро
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн реализовал пенальти в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:0, второй тайм). Этот гол стал для француза двухсотым на профессиональном уровне (и на клубном уровне, и на уровне сборных).
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