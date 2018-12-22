Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн реализовал пенальти в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:0, второй тайм). Этот гол стал для француза двухсотым на профессиональном уровне (и на клубном уровне, и на уровне сборных).

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