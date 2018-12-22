Футбол

Гол Гризманна принес победу «Атлетико» в матче с «Эспаньолом»
Советский спорт
12:08

Атлетико — Эспаньол
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Антуан Гризманн
56′
Никола Калинич
Витоло
65′
70′
Серхио Гарсия
Пабло Пьятти
Анхель Корреа
Франсиско Монтеро
72′
72′
Налдо Перейра
Оскар Мелендо
Томас Парти
Желсон Мартинш
77′
82′
Дидак Вила
Адриа Педроса
Ян Облак
85′
88′
Эстебан Гранеро
В матче 17-го тура чемпионата Испании Атлетико на своем поле в Мадриде обыграл Эспаньол с минимальным счетом 1:0. У победителей встречи единственный мяч забил Антуан Гризманн, реализовавший пенальти на 56-й минуте.
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