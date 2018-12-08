Футбол

«Атлетико» – «Алавес»: выиграют ли матч «матрасники»?
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06 декабря в 13:53

Атлетико — Алавес
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Никола Калинич
5′
15′
Хонатан Кальери
16′
Томас Пина
Анхель Корреа
22′
Никола Калинич
25′
Лукас Эрнандес
Хосе Мария Хименес
35′
37′
Химо Наварро
46′
Мубарак Вакасо
Борха Бастон
Никола Калинич
Витоло
57′
Сантьяго Арьяс
59′
Тома Лемар
Франсиско Монтеро
64′
72′
Ибаи Гомес
Хорхе Франко Бурги
Томас Парти
79′
81′
Мартин Агиррегабирия
Рубен Собрино
Антуан Гризманн
82′
Родриго Эрнандес
87′
Франсиско Монтеро
90′+1′
90′+2′
Виктор Лагуардиа
«Атлетико» прогнозируемо занимает место в лидирующей группе.
Все про Спорт ру06 декабря в 13:53

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«Атлетико» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч Примеры 8 декабря 2018 года

LiveSport.ruвчера в 05:19

«Атлетико» – «Алавес»: выиграют ли матч «матрасники»?

Все про Спорт ру06 декабря в 13:53
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