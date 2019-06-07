«Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать Лоди в «Зенит»Metaratings 14:11

Экономика В России захотели ввести сбор за сигареты Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

Происшествия В Киеве требуют отставки Авакова после смерти 5-летнего мальчика от рук полицейских Собравшиеся зажгли "фаеры", требуют отправить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отставку после гибели пятилетнего мальчика, которого смертельно ранили во дворе пьяные сотрудники полиции В Киеве у здания главка МВД в эти минуты проходит протестная акция.

Гаджеты Apple объявила об отказе от iTunes Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков сообщила об отказе от iTunes.

Гаджеты Apple представила черную iOS 13 Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.

Кино Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль» В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.

Наука Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.

Транспорт Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.

Шоу-бизнес Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.

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Политика Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.

Шоу-бизнес У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности Маленький принц приносит пакеты с продуктами в Анмер-Холл. «У принца Джорджа появилась первая работа», - шутят в британской прессе.

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Авто Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня "Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.