Футбол

«Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать Лоди в «Зенит»Metaratings 14:11

Руководство «Атлетико Паранаэнсе» отказалось продавать «Зениту» защитника Ренана Лоди.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Атлетику Паранаэнсе» отказался продать «Зениту» защитника Лоди за 20 миллионов евро

Спорт-Экспресс15:16

«Атлетико Паранаэнсе» отказал «Зениту» в трансфере защитника Лоди за € 20 млн

Чемпионат13:23

«Атлетико Паранаэнсе» не продал «Зениту» левого защитника Лоди за 20 млн евро

Sports.ru14:49

«Атлетико Минейро» ждет от «Зенита» 25 млн евро за Лоди

Нева Спорт13:14

«Атлетико Паранаэнсе» отказался продать «Зениту» защитника Лоди за 20 млн евро

Sport24.ru12:28

«Зенит» пытался пригласить защитника «Атлетико Минейро», но получил отказ

Советский спорт13:17

«Зенит» хотел купить бразильского защитника за 20 миллионов евро, «Атлетико Паранаэнсе» отказал

Sport.ru14:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Происшествия

Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

Обновлено в 15:32
Происшествия

В Киеве требуют отставки Авакова после смерти 5-летнего мальчика от рук полицейских

Собравшиеся зажгли "фаеры", требуют отправить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отставку после гибели пятилетнего мальчика, которого смертельно ранили во дворе пьяные сотрудники полиции В Киеве у здания главка МВД в эти минуты проходит протестная акция.
Обновлено в 16:12
Гаджеты

Apple объявила об отказе от iTunes

Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков сообщила об отказе от iTunes.
Обновлено в 16:00
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.
Обновлено в 12:34
Энергетика

Цены на нефть в понедельник продолжили снижение

Цены на нефть в понедельник продолжили снижение.
Обновлено в 10:52
Наука

Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено в 11:18
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника

В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Здоровье

Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак

Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Музыка

Forbes: Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим $1 млрд

Обновлено в 16:46
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Обновлено в 05:17
Происшествия

Мужчина с тесаком напал на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска

Обновлено в 04:55
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Авто

Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч

Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Депутат Рады прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 05:29
Хоккей

Ярославский «Локомотив» пополнился защитником «Ак Барса»

Вечером в понедельник «Локомотив» и «Ак Барс» произвели обмен игроками. В Ярославль возвращается защитник Михаил Сидоров.
Обновлено в 13:00
Политика

Слуцкий назвал условие возвращения России в ПАСЕ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день своей летней сессии 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций с рекомендациями регламентного комитета.
Обновлено в 15:37
Космос

Астрономы рассмотрели два внесолнечных мира у далекой звезды

Обновлено в 11:00
Политика

Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности

Маленький принц приносит пакеты с продуктами в Анмер-Холл. «У принца Джорджа появилась первая работа», - шутят в британской прессе.
Обновлено в 16:28
Культура

Картину Петрова-Водкина продали за рекордные 12 млн долларов

Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Гаджеты

Apple представила новый Mac Pro

Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Наука

Виртуальная реальность почти вдвое улучшает переносимость анестезии

Виртуальная реальность почти вдвое улучшает переносимость анестезии.
Обновлено в 16:44
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное