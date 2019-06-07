Футбол
«Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать Лоди в «Зенит»Metaratings 14:11
Руководство «Атлетико Паранаэнсе» отказалось продавать «Зениту» защитника Ренана Лоди.
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Премьер Италии пригрозил уйти в отставку
Напомним, что после выборов в Европарламент, по результатам которых в Италии оглушительную победу одержала "Лига" под руководством Сальвини, а "пятизвездочное движение" во с Ди Майо оказалось всего лишь на третьей позиции, в коалиции возникло ожидаемое напряжение и смещение центра политической тяжести в пользу "лигистов".
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Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с представителями Главного управления спецпрограмм президента РФ ход комплексного мобилизационного учения, стартовавшего 3 июня на территории четырех уральских регионов.
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"Барселона" официально презентовала домашнюю форму на сезон 2019/20.
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Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019
Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
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Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
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Эмери посетил церемонию прощания с Рейесом
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На затопленных после ливня улицах Краснодара работает спецтехника
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Apple заявила о закрытии iTunes
Компания Apple сообщила о завершении целой эпохи. Корпорация намерена отказаться от использования iTunes — сервис работал без малого 20 лет.
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