Футбол

«Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать Лоди в «Зенит»Metaratings 14:11

Руководство «Атлетико Паранаэнсе» отказалось продавать «Зениту» защитника Ренана Лоди.
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В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
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Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик

В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
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«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня.
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Происшествия

Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии

Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
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Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса

Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, упавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Обновлено в 13:15
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
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РФ заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

Россия отказалась поддержать предложение Кувейта, Германии и Бельгии выступить с заявлением от имени Совбеза ООН с призывом к сторонам в Сирии подтвердить прекращение огня.
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Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
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Премьер Италии пригрозил уйти в отставку

Напомним, что после выборов в Европарламент, по результатам которых в Италии оглушительную победу одержала "Лига" под руководством Сальвини, а "пятизвездочное движение" во с Ди Майо оказалось всего лишь на третьей позиции, в коалиции возникло ожидаемое напряжение и смещение центра политической тяжести в пользу "лигистов".
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Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.
Обновлено в 09:08
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Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Куйвашев обсудил детали мобилизационного учения с его кураторами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с представителями Главного управления спецпрограмм президента РФ ход комплексного мобилизационного учения, стартовавшего 3 июня на территории четырех уральских регионов.
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Алмазы в начале жизненного цикла сформировались из океанского дна

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Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за 11,7 млн долларов

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«Барселона» представила новую домашнюю форму на следующий сезон

"Барселона" официально презентовала домашнюю форму на сезон 2019/20.
Обновлено в 13:18
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Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019

Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
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Число пострадавших от взрывов в Дзержинске достигло 116 человек

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Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
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Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский из-за травмы не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:46
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Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска компании Kinodanz

По мнению блогера, в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой.
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Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера

Физики из Йельского университета задались вопросом, как "суперпозиция" живого и мертвого кота совершает так называемый квантовый переход и становится одним из двух "классических" состояний.
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Эмери посетил церемонию прощания с Рейесом

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Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

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Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
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Apple заявила о закрытии iTunes

Компания Apple сообщила о завершении целой эпохи. Корпорация намерена отказаться от использования iTunes — сервис работал без малого 20 лет.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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