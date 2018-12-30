Футбол
«Атлетико Минейро» интересуется нападающим «Спартака»
«Атлетико Минейро» интересуется нападающим «Спартака»Евро-футбол.ру06:36
Форвард "Спартака" Педро Роша может продолжить карьеру в "Атлетико Минейро". По данным Toque Di Letra, бразильский клуб намерен усилить атакующую линию и 24-летний нападающий является приоритетной трансферной целью. Контракт бразильца с "красно-белыми" рассчитан до лета 2021 года.
Евро-футбол.ру06:36
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