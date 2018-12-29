Футбол

«Атлетико Минейро» интересуется Педро Рошей
Чемпионат
вчера в 14:14

«Атлетико Минейро» проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Педро Роше. Об этом сообщает Toque Di Letra. По данным источника, бразильский клуб уже провёл переговоры с представителями футболиста.
Чемпионатвчера в 14:14

Подробнее о событии

Источник: форвард «Спартака» может вернуться в Бразилию

Газета.Ruвчера в 15:32

«Атлетико Минейро» интересуется Педро Рошей

Чемпионатвчера в 14:14

СМИ: Нападающий «Спартака» может перейти в «Атлетико Минейро»

Sportbox.RUвчера в 14:24

СМИ: Нападающий «Спартака» может перейти в «Атлетико Минейро»

Матч ТВвчера в 14:24

СМИ: «Атлетику Минейру» интересуется Педро Рошей

Спорт-Экспрессвчера в 13:45

Педро Роша интересен «Атлетико Минейро»

Sport24.ruвчера в 15:51

«Атлетико Минейро» – претендент на Педро Рошу

Бомбардир.рувчера в 14:11
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия

Задержан попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar

Обновлено в 04:15
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ

Частный вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ, после столкновения с землей воздушное судно загорелось.
Обновлено в 00:25
Политика

МИД РФ: BBC не жаловалась на публикацию данных своих журналистов

В российском МИДе прокомментировали заявление BBC о том, что телекомпания подала жалобу на публикацию личных данных сотрудников своей московской редакции.
Обновлено в 03:27
Политика

Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил главе РФ Владимиру Путину четыре мешка "самого лучшего" картофеля с президентского огорода и сало - "самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало".
Обновлено вчера в 18:33
Транспорт

В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»

На втором, 85-километровом участке федеральной трассы "Таврида" в Крыму открылось движение.
Обновлено в 03:26
Политика

Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде

В митинге, состоявшемся 29 декабря, участвовали несколько тысяч человек.
Обновлено в 03:15
Транспорт

МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей

МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Путин в новогоднем поздравлении пожелал Мэй здоровья

Президент России Владимир Путин направил руководству Великобритании новогодние поздравления.
Обновлено в 05:01
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 01:39
Политика

Ким Чен Ын написал письмо лидеру Южной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын написал письмо своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину.
Обновлено в 03:23
Политика

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с наступающим Новым годом

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Кремле поздравили друг друга с наступающими праздниками.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

На Урале изъяли наркотики на 3,4 миллиарда рублей

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, всего было изъято около 85 килограммов "синтетики" на сумму около 3 миллиардов 400 миллионов рублей.
Обновлено в 03:49
Политика

Трамп рассказал о «величайшем обмане» в истории американской политики

"Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики", — написал Трамп в Twitter.
Обновлено в 02:13
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы

Обновлено вчера в 18:28
Общество

В Москве ограничили продажу алкоголя

В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Новой Москве люди в масках отобрали у водителя более миллиона рублей

Потерпевший заявил, что в сумке находилось 1,24 миллиона рублей.
Обновлено в 03:06
Финансы

Рубль за год подешевел по отношению к доллару на 17,5 процента

За прошедший год курс рубля снизился на 17,5% по отношению к доллару — до 69,8175 рубля, к евро — на 6,8%, до 79,99 рубля, следует из итогов торгов Московской биржи.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

В Кремле рассказали, как Путин поздравил Трампа с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин сегодня направил поздравительные телеграммы мировым лидерам, в том числе и президенту США Дональду Трампу.
Обновлено в 05:17
Экономика

Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей

Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено вчера в 08:30
Космос

Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны

Обновлено вчера в 23:07
Политика

Путин не поздравил Порошенко с Новым годом

Вниманием были обделены президент Украины Петр Порошенко и глава Грузии Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 04:23
Энергетика

«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»

«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Российские военные получат новейший зенитный комплекс «Витязь»

В новом году Воздушно-космические силы России получат зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400.
Обновлено вчера в 19:32
Единоборства

Джонс нокаутировал Густафссона и завоевал титул UFC в полутяжелом весе

Поединок завершился в третьем раунде нокаутом. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию боя. Джонс стал чемпионом в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:43
Хоккей

Сборная Швеции одержала победу над командой США в матче МЧМ-2019

Обновлено в 01:40
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес

Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Москве полицией изъято около тонны контрафактной икры

Сотрудниками полиции было изъято около 395 килограмм икры, а с реализации в магазинах снято 507 килограмм продукции.
Обновлено в 02:56
Финансы

Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период

Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено вчера в 23:14
Единоборства

Нуньес нокаутировала Сайборг и завоевала второй титул в UFC

Бой завершился нокаутом в первом раунде после серии ударов руками. Нуньес завоевала титул в полулегком весе.
Обновлено вчера в 23:54
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