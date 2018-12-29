Футбол
«Атлетико Минейро» проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Педро Роше. Об этом сообщает Toque Di Letra. По данным источника, бразильский клуб уже провёл переговоры с представителями футболиста.
Чемпионат14:14
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Футбол
«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии
Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Обновлено в 14:30
Футбол
Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» в матче против «Сампдории»
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу, одержав 17-ю победу в текущем розыгрыше турнира.
Обновлено в 08:42
Футбол
Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов
Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.
Обновлено в 15:39
Футбол
Анчелотти: «Пришлось проявить характер, чтобы победить сегодня»
Обновлено в 15:19
Футбол
«Рейнджерс» впервые с 2012 года обыграл «Селтик»
"Рейнджерс" в домашнем матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Райан Джек.
Обновлено в 09:33
Футбол
Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»
«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:29
Футбол
Люк Шоу: «Узнал об увольнении Моуринью от своей девушки»
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что узнал об увольнении Жозе Моуринью от своей девушки.
Обновлено в 10:26
Футбол
«Милан» прервал 395-минутную безголевую серию в чемпионате
Гол испанца прервал безголевую серию «Милана» в турнире, составившую 395 минут.
Обновлено в 15:29
Футбол
Пике стал владельцем футбольного клуба «Андорра»
Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике стал владельцем футбольного клуба "Андорра", который выступает в пятом по силе испанском дивизионе, сообщается на официальной странице "Андорры" в Facebook.
Обновлено в 09:28
Футбол
Гончаренко: «Больше всех „люлей“ в 2018 году получал Набабкин»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кому он чаще всех устраивал в 2018 году нагоняй. Таковым оказался защитник Кирилл Набабкин.
Обновлено в 11:28
Футбол
Саутгейт и Кейн получили награды Ордена Британской империи
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт награжден званием офицера Ордена Британской империи за выступление на ЧМ-2018.
Обновлено в 06:26
Футбол
Почеттино: «Тоттенхэм» поплатился за отданные силы в предыдущих матчах
Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (1:3).
Обновлено в 14:25
Футбол
Болельщики «Наполи» оригинально поддержали Кулибали
Болельщики "Наполи" встали на сторону защитника своей команды Калиду Кулибали, которого во время матча с "Интером" (0:1) оскорбляли расисты.
Обновлено в 15:53
Футбол
Марадона уже несколько дней не появляется в «Дорадосе»
Обновлено в 01:52
Футбол
Штоффельсхаус может стать спортивным директором «МЮ»
Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 23:44