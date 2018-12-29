Футбол

«Атлетико Минейро» интересуется Педро Рошей
Чемпионат
14:14

«Атлетико Минейро» проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Педро Роше. Об этом сообщает Toque Di Letra. По данным источника, бразильский клуб уже провёл переговоры с представителями футболиста.
Чемпионат14:14

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Педро Роша интересен «Атлетико Минейро»

Sport24.ru15:51

Источник: форвард «Спартака» может вернуться в Бразилию

Газета.Ru15:32

СМИ: Нападающий «Спартака» может перейти в «Атлетико Минейро»

Sportbox.RU14:24

СМИ: Нападающий «Спартака» может перейти в «Атлетико Минейро»

Матч ТВ14:24

«Атлетико Минейро» интересуется Педро Рошей

Чемпионат14:14

СМИ: «Атлетику Минейру» интересуется Педро Рошей

Спорт-Экспресс13:45

Фанаты «Спартака» ждут Промеса, бразильский нападающий для ЦСКА, Ремзи в «Ювентусе»: главные трансферные слухи недели

Евро-футбол.ру06:03
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии

Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Обновлено в 14:30
Футбол

Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» в матче против «Сампдории»

"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу, одержав 17-ю победу в текущем розыгрыше турнира.
Обновлено в 08:42
Футбол

Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов

Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.
Обновлено в 15:39
Футбол

Анчелотти: «Пришлось проявить характер, чтобы победить сегодня»

Обновлено в 15:19
Футбол

«Рейнджерс» впервые с 2012 года обыграл «Селтик»

"Рейнджерс" в домашнем матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Райан Джек.
Обновлено в 09:33
Футбол

Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»

«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:29
Футбол

Люк Шоу: «Узнал об увольнении Моуринью от своей девушки»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что узнал об увольнении Жозе Моуринью от своей девушки.
Обновлено в 10:26
Футбол

«Милан» прервал 395-минутную безголевую серию в чемпионате

Гол испанца прервал безголевую серию «Милана» в турнире, составившую 395 минут.
Обновлено в 15:29
Футбол

Пике стал владельцем футбольного клуба «Андорра»

Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике стал владельцем футбольного клуба "Андорра", который выступает в пятом по силе испанском дивизионе, сообщается на официальной странице "Андорры" в Facebook.
Обновлено в 09:28
Футбол

Гончаренко: «Больше всех „люлей“ в 2018 году получал Набабкин»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кому он чаще всех устраивал в 2018 году нагоняй. Таковым оказался защитник Кирилл Набабкин.
Обновлено в 11:28
Футбол

Саутгейт и Кейн получили награды Ордена Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт награжден званием офицера Ордена Британской империи за выступление на ЧМ-2018.
Обновлено в 06:26
Футбол

Почеттино: «Тоттенхэм» поплатился за отданные силы в предыдущих матчах

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (1:3).
Обновлено в 14:25
Футбол

Болельщики «Наполи» оригинально поддержали Кулибали

Болельщики "Наполи" встали на сторону защитника своей команды Калиду Кулибали, которого во время матча с "Интером" (0:1) оскорбляли расисты.
Обновлено в 15:53
Футбол

Марадона уже несколько дней не появляется в «Дорадосе»

Обновлено в 01:52
Футбол

Штоффельсхаус может стать спортивным директором «МЮ»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 23:44
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Бразильский футболист, нападающий клуба «Спартак» (Москва).
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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