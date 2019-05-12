Атлетико Мадрид – Севилья. Юрий Розанов: «ставлю на голы хозяев»Букмекеры.рф вчера в 06:36

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги Атлетико Мадрид – Севилья. Начало встречи подопечных Диего Симеоне и Хоакина Капарроса назначено на 12 мая в 19:30 МСК.

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Происшествия На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".

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Технологии «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.

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