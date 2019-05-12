Футбол

Атлетико Мадрид – Севилья. Юрий Розанов: «ставлю на голы хозяев»Букмекеры.рф вчера в 06:36

Атлетико — Севилья
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Коке
30′
36′
Максим Гоналон
Ибраим Амаду
46′
Симон Кьер
Алеиш Видаль
Родриго Эрнандес
Анхель Корреа
57′
58′
Роке Меса Кеведо
Томас Парти
68′
70′
Пабло Сарабия
Альваро Мората
72′
75′
Алеиш Видаль
76′
Роке Меса Кеведо
Марко Рог
Альваро Мората
Тома Лемар
78′
Коке
81′
86′
Марко Рог
Тома Лемар
88′
90′
Хесус Навас
Сауль Ньигес
90′+2′
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги Атлетико Мадрид – Севилья. Начало встречи подопечных Диего Симеоне и Хоакина Капарроса назначено на 12 мая в 19:30 МСК.
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